Conversa com torcida organizada marca o dia de preparação do Inter

Nesta quarta (27), o Inter fez sua segunda atividade preparatória para a partida deste domingo (31), às 20h30min, contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Mas o que chamou a atenção foi a presença de líderes de uma das organizadas do clube no CT Parque Gigante. Os torcedores participaram de uma conversa com a direção colorada. Apesar de pacífica, o encontro foi marcado por tons de cobrança aos dirigentes.

Cerca de 15 membros da Guarda Popular foram ouvidos em um setor privado do Beira-Rio. O encontro durou apenas alguns minutos, mas movimentou o ambiente. A principal reclamação era o desempenho da equipe, que além das eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil, vem de duas derrotas no Campeonato Brasileiro. Ao fim, as duas partes chegaram em um acordo. Houve uma promessa de melhora já neste final de semana pelo lado do clube, já a Popular garantiu que vai incentivar das arquibancadas.

Para garantir a casa cheia no último jogo antes da última data Fifa para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o Inter anunciou uma promoção. Sócios de todas as modalidades que forem ao estádio poderão levar um acompanhante por apenas R$ 10,00. Até o momento, não há previsão oficial de público.

No treino, o destaque ficou pelo retorno de Thiago Maia. Recuperado de desconforto no músculo adutor da coxa direita, o meia deve estar entre os relacionados por Roger Machado.