Hub de saúde será construído no Pelotas Parque Tecnológico

O Pelotas Parque Tecnológico completou nove anos de atividades em setembro, e celebrou a data com um evento que reuniu representantes de empresas residentes, universidades, entidades do poder público e parceiros de inovação. A programação destacou a trajetória de crescimento do ecossistema e apresentou novidades para a próxima fase da instituição, incluindo o início das obras do aguardado hub de saúde que irá movimentar a região.

Um dos destaques foi a assinatura do contrato que firma o início das obras de construção do Hub de Inovação em Saúde e Biotecnologia, destinado a abrigar empresas, startups e centros de pesquisa com foco em soluções para o setor da saúde. O ato contou com a assinatura do diretor-presidente da Fundação Delfim Mendes Silveira, Cesar Dalmolin; do engenheiro e proprietário da 4T Construtora Alexandre Moretto e das testemunhas, a diretora executiva do Parque, Rosâni Ribeiro e do diretor técnico Edgar Mattarredona, que firmaram o acordo estimado em R$ 20 milhões para a expansão do ecossistema do Pelotas Parque Tecnológico. O Hub será construído no Distrito Industrial da cidade de Pelotas, em um terreno anexo à Lifemed, uma das empresas âncoras do projeto. A previsão é de que as obras tenham início após a assinatura, com entrega estimada de até 15 meses.

Durante a cerimônia foram conhecidos os membros do novo Conselho de Administração (Consad) e do Conselho Fiscal (CONFIS), eleitos para o período 2025–2028 em votação realizada em maio deste ano. Na cerimônia, Leonardo Reichow, presidente do Consad na gestão 2022–2025, destacou a importância do Parque Tecnológico como um instrumento de inovação. Segundo ele: “O que vemos aqui é um grupo estruturado para representar a sociedade civil e organizada, alinhado à gestão e à fase tecnológica da região. Isso cria uma nova cultura, novas tecnologias e contribui para o desenvolvimento da região", afirmou.