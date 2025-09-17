Dinossauros no Bourbon NH

Até o dia 12 de outubro, os visitantes do Bourbon Shopping Novo Hamburgo poderão explorar "O Mundo Perdido dos Dinossauros", uma arena interativa gratuita que une ciência, diversão e aventura. Em um percurso de 70m² localizado no primeiro andar do empreendimento, o público infantil poderá aprender sobre a fascinante era dos dinossauros enquanto se diverte em um cenário cheio de brincadeiras e desafios. No circuito, as crianças encontram um dinossauro animatrônico, desenterram fósseis, cruzam pontes secretas, brincam em playground com tobogã e finalizam em área gamer interativa. O espaço funciona todos os dias das 12 às 20h.

Hospital do Círculo 30 anos

Um jantar na Casa Perlage, em Farroupilha, na última quinta-feira, celebrou os 30 anos de atuação do caxiense Hospital do Círculo. Durante o evento, foram feitos importantes anúncios para a região: ainda em 2025 será inaugurado o novo setor de Hemodinâmica da instituição, com investimento de R$ 8 milhões. Para 2026, estão previstas revitalizações em leitos, bloco cirúrgico, centro obstétrico e emergência.

Unicred reinaugura agência

A Unicred Integração reinaugura nesta quinta-feira sua agência de Rio Grande, no Sul do RS. Localizado na avenida Presidente Vargas, 469, o espaço possui mais de 400 m² e foi planejado para ser usado em eventos, encontros e momentos de relacionamento, aproximando ainda mais a cooperativa de seus públicos.

Semana Farroupilha no Divisa

O Divisa Experience Resort, em São Francisco de Paula, promove até 21 de setembro uma programação especial para a Semana Farroupilha. Com oficinas culturais, trilhas, atividades aquáticas e gastronomia típica — como o costelão 12 horas —, o resort oferece vivências para adultos e crianças. Em meio à natureza da Serra Gaúcha, com atrações como “Dança Galdéria” e “Lace o Cavalo”, o foco está em unir lazer e valorização das tradições do estado.

A cooperativa não é banco

O maior desafio das cooperativas de crédito na comunicação não é falar sobre taxas ou serviços. É mostrar que são cooperativas, e não bancos. Essa diferença precisa ser clara desde a primeira mensagem: aqui, quem abre conta não é cliente, é dono, escreve Maysse Paes Honorato. O cooperado participa das decisões, divide resultados e influencia os rumos. Dito de outro modo: bancos são sociedades de capital. Cooperativas de crédito são sociedades de pessoas.

A infraestrutura e logística

Em 23 de outubro, a Câmara Brasil-Alemanha no RS realiza a 12ª edição de seu Fórum Internacional de Infraestrutura e Logística. Será no Hotel Deville Prime Porto Alegre, reunindo palestrantes do Wilson Sons Tecon Rio Grande, Trevisa Navegação Aliança, DSV Transporte e Logística Digital, 3S Corp (full service em comércio exterior), Fraport, HTB e Tedesco, e FedEx.

A evolução da proteína do ovo

A Uêvo, com sede em Salvador do Sul (RS), apresentou oficialmente em setembro a Uêvo Academy, sua plataforma digital gratuita voltada à educação em nutrição esportiva. Ela oferece aulas online e presenciais com especialistas, conteúdos científicos, receitas práticas e informações voltadas a atletas e interessados em qualidade de vida. Ainda em 2025, a Uêvo projeta 15 aulas, sendo 10 online e 5 presenciais. Além de 5 eventos em diferentes estados brasileiros, num impacto estimado em cerca de 5 mil pessoas. Acesso gratuito em www.uevo.com.br. O nome Uêvo é uma alusão com o termo em espanhol huevo (ovo). A marca afirma que chegou com a missão de democratizar a proteína do ovo.