Distribuição de água será melhorada em Minas do Leão e Butiá

A Corsan está finalizando obras para qualificar a distribuição de água nos municípios de Minas do Leão e Butiá. O projeto inclui instalação de nova estação elevatória, equipamento que bombeia água de pontos baixos para áreas elevadas, e implantação de 550 metros de rede, com investimento superior a R$ 142 mil.

A iniciativa beneficia diretamente moradores do bairro Coréia, em Minas do Leão, e do Santo Antônio, em Butiá. Localizada na rua Assis Osvaldo da Silva Costa, em Minas do Leão, a estrutura foi projetada para gerenciar a pressão do bombeamento e otimizar o fluxo na rede, garantindo maior estabilidade no fornecimento para toda a região.

Segundo o supervisor de serviços da Corsan, Diego da Rosa Almeida, parte mecânica da obra já foi concluída. "A estação elevatória está instalada, aguardando apenas a ligação elétrica por parte da concessionária de energia, o que deve ocorrer nas próximas semanas", informou. "Com esta obra, vamos minimizar as oscilações no fornecimento e aumentar nossa resiliência hídrica, especialmente durante períodos de alto consumo, como o verão", complementou o supervisor.