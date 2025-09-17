Time de basquete Harlem Globetrotters anuncia turnê pelo Brasil

O Harlem Globetrotters, time de basquete de exibição, anunciou uma turnê por pelo menos 19 cidades brasileiras entre setembro e outubro deste ano. No Rio Grande do Sul, duas apresentações estão marcadas.
A primeira parada será em Fortaleza, no dia 24 de setembro. A primeiras será dia 3/10, no Ginásio do Arnão, em Santa Cruz do Sul. A segunda ocore dia 5/10 no Centro Esportivo SESI em Caxias do Sul.
O espetáculo une jogadas, manobras, humor, música e será prolongado. Mais cidades brasileiras serão anunciadas em breves. Esse será o retorno do Harlem Globetrotters após aproximadamente oito anos. A última passagem da equipe pelo Brasil aconteceu em 2017.
O time de basquete surgiu em 1926 com a missão de visibilidade a jogadores negros que eram excluídos das ligas oficiais nos EUA. Ao longo da história, a equipe contou com Wilt Chamberlain e já virou até personagem de desenho animado criado pelos estúdios Hanna-Barbera.
AS DATAS JÁ CONFIRMADAS DA TURNÊ:
24/09 - Fortaleza (CE) | CFO
26/09 - Recife (PE) | Geraldão
27/09 - Belém (PA) | Mangueirinho
28/09 - São Paulo (SP) | Ginásio do Ibirapuera
30/09 - Franca (SP) | Pedrocão
01/10 - Ribeirão Preto (SP) | Cava do Bosque
03/10 - Santa Cruz do Sul (RS) | Ginásio do Arnão
05/10 - Caxias do Sul (RS) |Centro Esportivo SESI
10/10 - Criciúma (SC) | Ginásio Municipal, FME
11/10 - São José (SC) | Arena Multiuso São José
12/10 - Joinville (SC) | Arena Centreventos
17/10 - Brasília (DF) | Arena BRB Nilson Nelson
18/10 - Goiânia (GO) | Goiânia Arena
19/10 - Curitiba (PR) | Ginásio do Tarumã
21/10 - Maringá (PR) | Ginásio Chico Neto
23/10 - Londrina (PR) | Ginásio Moringão
24/10 - Campinas (SP) | Arena Concórdia
25/10 - Rio de Janeiro (RJ) | Maracanãzinho
26/10 - Belo Horizonte (MG) | Mineirinho
Folhapress