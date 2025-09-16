Atletas pioneiras do futebol feminino no RS são homenageadas na Capital

Atletas pioneiras do futebol feminino no Rio Grande do Sul foram homenageadas de forma inédita nesta terça-feira (16), na Cinemateca Capitólio. A ação foi promovida pela prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo Feminina de Futebol 2027 (Secopa).

Foram entregues medalhas e certificados a 36 jogadoras precursoras de Inter e Grêmio, que tiveram os nomes indicados pelos próprios clubes (veja a lista abaixo). A ação integra a preparação da Capital para sediar a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027.

“Essas mulheres abriram caminho no esporte. Hoje, ao reconhecermos sua coragem, reafirmamos o compromisso de Porto Alegre em valorizar o futebol feminino e garantir que as próximas gerações tenham ainda mais oportunidades”, destaca a secretária Débora Garcia.

A primeira-dama, Valéria Leopoldino, também acompanhou o evento. “É uma alegria enorme homenagear essas mulheres incríveis. Estamos celebrando seu legado e sonhamos juntas com um futuro ainda mais promissor para o esporte”, afirma.

Para as ex-atletas, o evento foi recebido com emoção. “Todo esse processo tem que ser valorizado. Fomos esquecidas por muitos anos, e hoje estamos sendo lembradas. É uma chama acesa”, ressalta Marianita Nascimento.

“A nossa história no futebol feminino foi construída com muito amor. E faríamos tudo de novo”, frisa Elizabette Amorim.

O evento também foi marcado pelo lançamento da websérie Elas Mudaram o Jogo: A História Não Contada do Futebol Feminino Gaúcho, realizada pela Secopa e Gabinete de Comunicação Social. A produção inédita conta com três episódios, disponíveis nas redes sociais da prefeitura, em cortes no Instagram @prefpoa e na íntegra no YouTube e Facebook.

Confira a lista completa de homenageadas:

Jogadoras do Grêmio:

Márcia Amaral Macalao

Silvia Fattori

Rosane Machado Rollo (pioneira do Internacional também)

Gisela Maria Dutra Pithan (Piu)

Vera Regina Souza Marcelino

Lacy Alves Vianna

Marianita Nascimento

Débora Eunice Lopes Carvalho

Marinilsa S. Conceição

Marli Beatriz de Almeida Santos (Lili)

Ivone Dallegrave

Ana Maria Gasparotto

Maria Aparecida Granado

Mara Rosane da Rosa Ribeiro

Rosamaria Griebeler

Maria Luisa de Oliveira

Dione Webber Carlos

Jogadoras do Inter:

Aline Pimentel Ilha Moreira

Carmem Lúcia Teixeira de Freitas

Elaine Evaldt Machado

Eliane Maria Duarte Pires

Elizabette Amorim

Georgette Gambini Humbert

Karla Danielle Cezimbra Moraes

Helena Simões Pires von Eye

Isabel Cristina Araújo Nunes

Marluci Bruno

Maria da Graça Gavião Lopes

Maria Jussara Machado

Ocléria Chiaradia

Rosane Machado Rollo (pioneira do Grêmio também)

Silvia Maria de Medina Coeli de Souza

Suzi Ribas Siqueira dos Santos Pila

Ana Paula Mesquita

Iolanda Vargas

Liria Lucia Lopes da Silva

Márcia Regina Gallas