Atletas pioneiras do futebol feminino no RS são homenageadas na Capital

Atletas pioneiras do futebol feminino no Rio Grande do Sul foram homenageadas de forma inédita nesta terça-feira (16), na Cinemateca Capitólio. A ação foi promovida pela prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo Feminina de Futebol 2027 (Secopa).
Foram entregues medalhas e certificados a 36 jogadoras precursoras de Inter e Grêmio, que tiveram os nomes indicados pelos próprios clubes (veja a lista abaixo). A ação integra a preparação da Capital para sediar a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027.
“Essas mulheres abriram caminho no esporte. Hoje, ao reconhecermos sua coragem, reafirmamos o compromisso de Porto Alegre em valorizar o futebol feminino e garantir que as próximas gerações tenham ainda mais oportunidades”, destaca a secretária Débora Garcia.
A primeira-dama, Valéria Leopoldino, também acompanhou o evento. “É uma alegria enorme homenagear essas mulheres incríveis. Estamos celebrando seu legado e sonhamos juntas com um futuro ainda mais promissor para o esporte”, afirma.
Para as ex-atletas, o evento foi recebido com emoção. “Todo esse processo tem que ser valorizado. Fomos esquecidas por muitos anos, e hoje estamos sendo lembradas. É uma chama acesa”, ressalta Marianita Nascimento.
“A nossa história no futebol feminino foi construída com muito amor. E faríamos tudo de novo”, frisa Elizabette Amorim.
O evento também foi marcado pelo lançamento da websérie Elas Mudaram o Jogo: A História Não Contada do Futebol Feminino Gaúcho, realizada pela Secopa e Gabinete de Comunicação Social. A produção inédita conta com três episódios, disponíveis nas redes sociais da prefeitura, em cortes no Instagram @prefpoa e na íntegra no YouTube e Facebook.
Confira a lista completa de homenageadas:
Jogadoras do Grêmio:
Márcia Amaral Macalao
Silvia Fattori
Rosane Machado Rollo (pioneira do Internacional também)
Gisela Maria Dutra Pithan (Piu)
Vera Regina Souza Marcelino
Lacy Alves Vianna
Marianita Nascimento
Débora Eunice Lopes Carvalho
Marinilsa S. Conceição
Marli Beatriz de Almeida Santos (Lili)
Ivone Dallegrave
Ana Maria Gasparotto
Maria Aparecida Granado
Mara Rosane da Rosa Ribeiro
Rosamaria Griebeler
Maria Luisa de Oliveira
Dione Webber Carlos
Jogadoras do Inter:
Aline Pimentel Ilha Moreira
Carmem Lúcia Teixeira de Freitas
Elaine Evaldt Machado
Eliane Maria Duarte Pires
Elizabette Amorim
Georgette Gambini Humbert
Karla Danielle Cezimbra Moraes
Helena Simões Pires von Eye
Isabel Cristina Araújo Nunes
Marluci Bruno
Maria da Graça Gavião Lopes
Maria Jussara Machado
Ocléria Chiaradia
Rosane Machado Rollo (pioneira do Grêmio também)
Silvia Maria de Medina Coeli de Souza
Suzi Ribas Siqueira dos Santos Pila
Ana Paula Mesquita
Iolanda Vargas
Liria Lucia Lopes da Silva
Márcia Regina Gallas