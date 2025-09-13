Mesmo com Arthur, Grêmio não consegue superar o surpreendente Mirassol

Em uma Arena com 45 mil torcedores para presenciar o retorno de Arthur, neste sábado (31) o Grêmio até tentou, mas não conseguiu superar o Mirassol, sensação do Campeonato Brasileiro, na 23ª rodada. Apesar de pressionar o adversário por boa parte do jogo, foram os paulistas que tiveram as melhores chances. O placar de 1 a 0, só não foi maior para os visitantes porque Tiago Volpi estava em noite inspirada.



Já na saída de bola o Grêmio deixou claro que tentaria fazer valer o fator casa. Mesmo nos minutos iniciais marcava em cima do Mirassol, que até tinha posse de bola, mas sofria para chegar ao ataque. O estreante Arthur, de volta ao clube depois de sete anos na Europa, já mostrava que chegou para comandar a saída de bola Tricolor. Não mais do que dois passes eram dados na construção de jogadas na defesa sem que ele fosse acionado.



Mesmo fazendo boa partida, era claro que ainda faltava ritmo de jogo ao volante. Em uma das tentativas de levar o time para o ataque, aos sete minutos, errou o passe para Kannemann e armou para os adversários. Negueba cruzou para José Aldo que de fora da área chutou forte, mas a bola saiu à direita da meta gremista, para o alívio do repatriado. Apesar da pressão, os paulistas tinham mais posse de bola e conseguiam ameaçar a defesa gremista nas bolas cruzadas no alto. Mas, a mira descalibrada mantinha o placar zerado.

Passado o susto, foram os donos da casa que tiveram a primeira chance clara. Aos 26, Marlon chutou da entrada da área para a defesa de Walter, que espalmou para o lado. No rebote, Cristaldo pegou de carrinho, mas mesmo sem goleiro, mandou a bola quase para a lateral, desperdiçando a chance. A resposta do Leão Caipira foi imediata. No contra-ataque, José Aldo saiu na cara do goleiro Tricolor e finalizou, Volpi fez ótima defesa depois do rebote a bola ainda sobrou para Alesson que na entrada da pequena área finalizou em cima de João Pedro.



Já quase no apagar das luzes da primeira etapa, aos 44, os visitantes abriram o placar. Depois de cobrança de falta na entrada da área, João Victor cabeceou na trave, a bola voltou para Alesson que só empurrou para dentro. Em campo, a auxiliar Gizeli Casaril apontou impedimento, o árbitro Lucas Casagrande seguiu a recomendação. Mas após a análise do VAR, as linhas se sobrepuseram e o gol foi confirmado. Depois do gol validado, o técnico Mano Menezes abandonou o gramado em direção ao vestiário.



Sem o treinador à beira do gramado, o Grêmio ainda tentou revidar nos acréscimos. Aos 49, Marlon cruza para Noriega que se jogou na bola, mas errou o alvo. Após o lance, os jogadores do Grêmio pediram pênalti. O árbitro perto da jogada disse que não foi nada. Sem intervenção do VAR, as equipes finalmente puderam descer para o vestiário com o placar em 1 a 0 para os visitantes.



No segundo tempo, Mano voltou com um time mais para frente. Dodi deu lugar a Cristian Olivera no intervalo. O uruguaio entrou bem e já nos primeiros minutos deu bom passe para Cristaldo que se atrapalhou e teve a bola roubada antes mesmo de concluir, perdendo outra chance clara.



Depois de alguns minutos sendo pressionado pelos gaúchos, o Mirassol deu sua resposta. Aos 14, Danielzinho chutou colocado de fora da área, forçando Volpi a fazer uma grande defesa. Mesmo com o susto, o Grêmio seguia atacando. Mas, apesar de comandar as ações ofensivas, a equipe não conseguia furar a defesa do Leão Caipira.

Aos 18, uma cena inusitada chamou atenção. O treinador tricolor acionou Pavón, que aqueceu e foi para o jogo. No entanto, ao ver a placa mostrando a saída do 47, Alysson, Mano se levantou do assento na casamata desesperado fazendo sinal de não com as duas mãos. Aparentemente, a comissão técnica entendeu errado a orientação do comandante que queria a entrada do camiseta, mas a permanência de Alysson.

Em campo, o Grêmio seguia pressionado, mas eram os visitantes que chegavam com mais perigo, aproveitando os contra-ataques. Aos 39, Volpi teve que suar de novo. Cristian recebeu pela direita, avançou livre e chutou cruzado, mas o goleiro, em jogo iluminado, espalmou para fora. Aos 45, ele de novo evitou que Shaylon marcasse depois de chute também dentro da área.



Assim foi até o apito final, o Grêmio pressionando, mas sem conseguir vencer a organização defensiva dos paulistas. Já o Mirassol seguia buscando contra-ataques mas também sem sucesso. Até que aos 51, o árbitro encerrou a partida decretando mais uma derrota do Tricolor dentro de casa.



Com o revés o Grêmio segue temporariamente em 13ª, a três pontos da zona do rebaixamento, mas pode ser ultrapassado por Atlético-MG ou Santos, que se enfrentam neste domingo (14), ou Vasco que também joga no mesmo dia, e acabar a rodada na 15ª posição.



O Grêmio volta a campo no clássico no próximo domingo (21,) às 17h30min, para enfrentar o maior rival. Com Mano sob pressão, uma derrota no Gre-Nal pode fazer com que a diretoria tricolor reconsidere a manutenção do técnico no cargo.





Grêmio (0) - Tiago Volpi; João Pedro, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Dodi (Cristian Oliveira), Arthur e Cristaldo, Alysson (Pavón) e Braithwaite (André Henrique). Técnico: Mano Menezes.



Mirassol (1) - Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Danielzinho, Neto Moura (Roni) e José Aldo (Shaylon); Negueba (Chico Kim), Cristian e Alesson (Carlos Eduardo). Técnico: Rafael Guanaes.



Árbitro - Lucas Casagrande