Marquinhos faz gol-relâmpago, PSG atropela e goleia Atalanta na Champions

O PSG não tomou conhecimento da Atalanta, dominou e venceu por 4 a 0, na primeira rodada da Liga dos Campeões, em confronto realizado no Parque dos Príncipes, em Paris, na França.

Marquinhos e Kvaratskhelia marcaram para o PSG ainda no primeiro tempo, Nuno Mendes marcou logo no início da segunda etapa e Gonçalo Ramos fechou a conta no final. O resultado e o saldo deixam os franceses na liderança da primeira fase na liga ao fim da primeira rodada, com os primeiros três pontos conquistados, enquanto a Atalanta estreia zerada e é a última colocada.

As equipes voltam a campo no final de semana. O PSG tem um clássico diante do Olympique de Marselha, pelo Campeonato Francês, no domingo (21), e a Atalanta visita o Torino, pelo Campeonato Italiano, também no domingo.

ROLO COMPRESSOR DE PARIS

O PSG começou a temporada de Liga dos Campeões no mesmo ritmo que terminou a última. A Atalanta não viu a bola, que ficou mais de 60% do tempo no pé dos franceses.

O gol do Paris saiu logo aos três minutos, e só não virou goleada ainda no primeiro tempo graças ao goleiro Carnesecchi, que salvou duas chances claras do PSG ainda antes dos 10 minutos de jogo.

Depois de um começo eletrizante, o PSG diminuiu o ritmo e a Atalanta se assentou no jogo. O time francês seguiu controlando a posse de bola, ampliou a vantagem com um golaço de Kvaratskhelia e teve a chance de fazer o terceiro de pênalti, mas Barcola bateu mal e o goleiro pegou.

No segundo tempo, mais um gol cedo. Nuno Mendes marcou o terceiro aos 5 minutos da etapa final. Depois do gol, o PSG não sofreu, continuou controlando a posse e a Atalanta pouco criou de perigo ao gol de Chevalier. No final do jogo, Gonçalo Ramos fechou a conta, aproveitando um erro de saída de bola da defesa da Atalanta. Virou goleada em Paris.