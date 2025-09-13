Em noite inspirada de Vitor Roque, Inter é goleado pelo Palmeiras em São Paulo

Neste sábado (13) a defesa do Inter sofreu com a noite iluminada de Vitor Roque, em São Paulo. O time gaúcho foi derrotado por 4 a 1 pelo Palmeiras, com três gols do atacante, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar da derrota ser esperada, o placar elástico voltou a levantar dúvidas sobre a permanência do técnico Roger Machado.
Os minutos iniciais, ainda no fim da tarde, mostravam que a entrada da noite não seria fácil para os colorados. Jogando contra uma das melhores equipes da competição, os gaúchos mal tiveram oportunidade de tocar na bola até a abertura do placar. Em sua primeira empreitada no ataque, o Alviverde ficou quase dois minutos circundando a defesa colorada até que Felipe Anderson encontrou Vitor Roque dentro da área. O atacante finalizou, a bola ainda desviou em Rochet, antes de morrer no fundo da rede para abrir o placar na capital paulista.
Nos próximos minutos, o jogo seguiu a cartilha apontada já nos primeiros movimentos da partida. O Palmeiras seguia atacando enquanto o Inter tinha problemas para segurar os donos da casa. Aos 23, Flaco López fez boa jogada individual e alçou para Facundo Torres dentro da área, o meia apenas escorou para Vitor Roque que só precisou empurrar, tirando de Rochet que até tentou, mas não chegou a tempo de evitar que o atacante fizesse seu segundo. Dois minutos depois, após o goleiro colorado bater roupa em chute de fora da área de Felipe Anderson, Lucas Evangelista pegou a bola ainda no ar para ampliar mais uma vez o placar.
O jogo até deu uma esfriada na metade final da primeira etapa, o Alviverde ainda chegava no ataque, mas com uma boa vantagem adquirida, não tinha o mesmo ímpeto. Ainda assim, aos 42, Vitor Roque voltou a aparecer. O atacante, novamente, precisou só de um toque depois que Gustavo Gomez cabeceou para dentro da pequena área do Alvirrubro, para marcar seu terceiro e confirmar a goleada. Apenas quatro minutos depois, o árbitro Lucas Paulo Torezin assinalou o fim do primeiro tempo desastroso para o Inter.
Precisando buscar o placar, Roger tirou um dos pontas, Vitinho, e colocou Alan Benítez de ala para tentar dominar o meio-campo. Na frente, Ricardo Mathias deu espaço para Raikkonen. A estratégia parece ter surtido algum efeito. O Palmeiras ainda tomava conta da partida, mas tinha bem menos chances no ataque.
A resposta colorada chegou com um golaço. Aos 26, depois de disputa de Raikkonen com a defesa adversária, Carbonero pegou a sobra, carregou até a área para finalizar forte no alto sem chance para Weverton, descontando para os gaúchos.
O belo gol, no entanto, serviu para acordar os paulistas que voltaram a pressionar o Alvirrubro. Mesmo mantendo a bola no ataque por boa parte do resto da segunda etapa, o Palmeiras não conseguiu voltar a balançar o marcador. O Inter até tentou, mas chegou apenas mais uma vez com Aguirre. O forte chute do lateral parou nas mãos de Weverton. Sem mais emoções, o árbitro finalizou a partida aos 47.
Com a derrota, o Inter se mantém parcialmente na 10ª colocação, mas pode ser ultrapassado dependendo dos resultados deste domingo (14). Agora, o Colorado volta a campo no Beira-Rio para enfrentar o rival no Gre-Nal 448 no outro domingo, às 17h30min.
Palmeiras (4) - Weverton; Khellven, Gustavo Gómez (Bruno Fuchs), Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (Andreas Pereira), Facundo Torres e Felipe Anderson (Raphael Veiga); Flaco López (Ramón Sosa) e Vitor Roque (Bruno Rodrigues). Técnico: João Martins (auxiliar-técnico).
Inter (1) - Rochet; Braian Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho (Alan Benítez), Ricardo Mathias (Raykkonen) e Carbonero. Técnico: Roger Machado.
Arbitragem - Lucas Paulo Torezin (PR)
