Gre-Nal 448 será neste domingo, às 17h30min, no Beira-Rio

O Gre-Nal 448, que será disputado neste domingo (21), às 17h30min, tem tons de decisão para o comando técnico de ambas as equipes. Válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, uma derrota no clássico no Beira-Rio pode significar o fim de um ciclo, tanto para Roger Machado quanto para Mano Menezes no comando de Inter e Grêmio, respectivamente.

A temporada das equipes porto-alegrenses, até agora, foi muito aquém do que era esperado no começo do ano. Osapós serem eliminados nos torneios continentais e na Copa do Brasil. Os resultados do último final de semana elevaram ainda mais a pressão sobre os técnicos. O Grêmio foi derrotado em plena Arena pelo surpreendente Mirassol por 1 a 0, enquanto o Inter foi goleado por 4 a 1 pelo Palmeiras, em São Paulo.Já o. São oito jogos de invencibilidade em clássicos, cinco vitórias e três empates, incluindo os confrontos que deram ao Colorado o título do Gauchão deste ano. A última vez que os tricolores venceram foi em maio de 2023, no Nacional daquela temporada.Atualmente, a situação na tabela é quase igualmente preocupante. O Inter está um pouco melhor, tem 27 pontos e ocupa a 12ª posição. Já o Grêmio, com dois pontos a menos, está em 14ª, a três pontos da zona de rebaixamento. Para qualquer um dos lados, uma derrota, além de tornar a situação dos treinadores quase insustentável, também