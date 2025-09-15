Brasil estreia no Mundial de vôlei com vitória contra a China

A seleção brasileira masculina de vôlei iniciou neste domingo (14) sua campanha no Mundial das Filipinas em busca de seu quarto título. A estreia foi contra a China, obtendo uma vitória por 3 sets a 1 (19/25, 25/23, 25/23 e 25/21). Arthur Bento, de 21 anos, foi o destaque da partida, com 17 pontos.
LEIA TAMBÉM: Luisa Stefani e Timea Babos viram sobre dupla brasileira e são campeãs do torneio de duplas do SP Open
Medalha de bronze na recente Liga das Nações e terceiro colocado no ranking mundial, o Brasil teve dificuldades no início do jogo para confirmar o favoritismo contra um rival que ocupa apenas a 26ª posição na listagem da Federação Internacional de Vôlei. Apesar do acúmulo de erros, a seleção se recuperou, ressaltando a atuação do central Judson que marcou 14 pontos.
O time de Bernardinho está no Grupo H do Mundial, que tem ainda Sérvia e República Checa. Os dois primeiros colocados da chave avançam às oitavas de final.
A seleção brasileira volta a jogar na noite de segunda-feira, às 23h (de Brasília), contra a República Checa, 18º do ranking mundial. Na estreia, neste domingo, os checos passaram pela Sérvia, 13ª seleção do mundo, por contundentes 3 sets a 0.