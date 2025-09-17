Emmanuele Baldini é atração em concerto da OSPA com obras de Vivaldi, Bach e Fauré

Nesta sexta-feira (19), às 20h, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA) interpreta obras de três compositores renomados: Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach e Gabriel Fauré. O maestro ítalo-brasileiro Emmanuele Baldini, que também é spalla da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp), é o convidado da OSPA para não somente reger a apresentação, como também tocar violino. Ao seu lado, no palco do Complexo Cultural Casa da OSPA (Borges de Medeiros, 1.501), estarão os cantores líricos Raquel Fortes e Daniel Germano, além do Coro Sinfônico da OSPA, que fará uma participação especial.

A apresentação faz uma homenagem aos 130 anos da Faculdade de Farmácia da Ufrgs e começa com Sinfonia Al Santo Sepolcro em si menor RV 169 , do compositor barroco italiano Antonio Vivaldi (1678-1741). Com dois movimentos, inicia com a alternância entre momentos de tensão e conforto, partindo para a reflexão no segundo movimento, como explica o maestro Emmanuele Baldini. O concerto inicia às 20h na Sala Sinfônica, com transmissão ao vivo pelo canal da OSPA no Youtube . Ingressos custam entre R$ 10,00 e R$ 50,00 via Sympla.