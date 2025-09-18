Santa Vitória do Palmar terá projeto inédito no Brasil

O Foro da Comarca de Santa Vitória do Palmar será o local do projeto-piloto, inédito no País, que vai possibilitar a união de todos os tribunais sediados no Estado no mesmo local, além de disponibilizar espaços para instituições autônomas, como o Ministério Público e as Defensorias Públicas. A inauguração será na sexta-feira (19/9), às 10h, com a presença do presidente do Superior Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça ( CNJ), Ministro Luís Roberto Barroso, e do presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), Desembargador Alberto Delgado Neto.

Segundo Alberto, trata-se de uma ideia do Tribunal de Justiça com o intuito de otimizar os serviços e facilitar a vida dos cidadãos, que poderão se dirigir ao mesmo endereço para buscar diferentes serviços da Justiça. O local será na rua Conselheiro Dom Diogo de Souza, 1255, em Santa Vitória do Palmar, reunindo atividades prestadas pelos tribunais, Ministério Público e Defensoria Pública. A iniciativa será expandida posteriormente para outras Comarcas, sendo que a próxima será em Eldorado do Sul, cuja data ainda não está definida.