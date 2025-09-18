Vale do Rio Pardo tem três estações meteorológicas em funcionamento

O Vale do Rio Pardo teve a entrada em operação de três estações meteorológicas, adquiridas por meio de doação do Sicredi Vale do Rio Pardo ao projeto coordenado pelo Comitê Pró-Clima do Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (Cisvale). Duas delas estão instaladas em Santa Cruz do Sul, no Hospital Beneficente Monte Alverne e na Escola Municipal de Ensino Fundamental Felipe Becker, em Alto Paredão, e a terceira em Vera Cruz, na Associação dos Moradores de Alto Dona Josefa.

Os equipamentos já geram dados e marcam a primeira etapa de uma rede que oferece informações estratégicas para a Defesa Civil e para toda a comunidade. As demais aguardam a finalização das bases cimentadas, que as prefeituras dos municípios contemplados constroem neste momento. Assim que ficam prontas, as estruturas entram em operação e ampliam a cobertura regional.

A tecnologia permite coletar dados em tempo real sobre precipitação, vento, umidade e temperatura, oferecendo suporte essencial para decisões em situações de emergência e no planejamento agrícola e urbano. O coordenador da Defesa Civil de Santa Cruz do Sul, coronel Cesar Eduardo Bonfanti, destaca que a instalação é fruto de um trabalho planejado e coletivo. “A instalação das estações representa a prática do que projetamos desde as enchentes de 2024, quando o consórcio estrutura as primeiras iniciativas regionais. Trata-se de uma ação necessária e fundamental, que envolve monitoramento, recuperação de áreas e preparação da região para enfrentar os desafios climáticos”, afirma.

Além de fortalecer a prevenção contra desastres, o sistema gera impacto direto no setor agrícola e na vida da população. Ao fornecer informações confiáveis e localizadas, as estações aumentam a resiliência das comunidades diante de eventos climáticos extremos. O uso da inteligência climática, como já ocorre em outras regiões do Estado, garante mais segurança e eficiência no planejamento de ações que vão da gestão de riscos à proteção da produção agrícola. Essa estrutura regionaliza a informação e permite que agricultores, gestores públicos e lideranças comunitárias tomem decisões com base em dados concretos, reduzindo perdas e promovendo mais estabilidade.