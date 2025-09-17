Charles III recebe Trump com pompa em inédita 2ª visita de Estado do americano ao Reino Unido

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-dama Melania Trump foram recebidos pela família real britânica nesta quarta-feira (17), no Castelo de Windsor, nos arredores de Londres, para o início de uma visita de Estado de dois dias que deve ser coberta de pompa e bajulações ao republicano.

A visita de Estado faz parte de um esforço do governo britânico para estreitar relações com Trump, um presidente americano que sinalizou ceticismo a atual ordem mundial, forjada no período que sucedeu a 2ª Guerra Mundial.

LEIA TAMBÉM: Zelensky cobra posição clara de Trump sobre a guerra

O fato do republicano ter sido convidado ao Reino Unido para uma segunda visita de Estado - após sua primeira em 2019 - é em si um raro gesto diplomático que nenhum outro presidente americano desfrutou. O casal Trump viajou de helicóptero de Londres para Windsor e foi recebido pelo Rei Charles III. Trump e Charles foram transportados em uma carruagem puxada por cavalos pela propriedade de Windsor enquanto a Rainha Camilla e a primeira-dama seguiam em uma carruagem separada.

O jantar de Estado no Castelo de Windsor deve ocorrer na noite desta quarta-feira. Vários oficiais, amigos e aliados de Trump viajaram para o Reino Unido para participar do evento. Antes de o banquete começar, espera-se que Trump visite a Capela de São Jorge para colocar uma coroa de flores no túmulo da Rainha Elizabeth II.

O presidente norte-americano deve passar a noite no Castelo de Windsor antes de o presidente se encontrar com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, nesta quinta-feira (18). "Minha relação é muito boa com o Reino Unido, e Charles, como vocês sabem, que agora é Rei, é meu amigo", disse Trump na terça-feira, 17, antes de partir para o Reino Unido. "E é a primeira vez que isso acontece, onde alguém foi homenageado duas vezes, então é uma grande honra".

A estratégia do Reino Unido é usar o prestígio da realeza britânica, que faz com que presidentes e primeiros-ministros desejem um convite para se juntar a eles, para bajular Trump e melhorar a relação com Washington.

Reunião com Starmer

Nesta quinta-feira (18), Trump irá viajar até Chequers, a propriedade rural do primeiro-ministro, na quinta-feira para se reunir com Keir Starmer. Os dois líderes devem assinar um novo acordo de tecnologia e Trump deseja anunciar investimentos de empresas britânicas nos EUA. A guerra na Ucrânia e o conflito em Gaza também estarão na agenda dos dois líderes.

O caso Epstein também deve marcar a visita de Trump. Na terça-feira, o grupo Led By Donkeys projetou uma imagem de Trump e Jeffrey Epstein em uma torre no Castelo de Windsor, um lembrete da relação do presidente com o falecido financista e abusador sexual americano. A polícia disse que prendeu quatro pessoas pelo ato.