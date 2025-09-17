Retrospecto recente no Beira-Rio preocupa o Grêmio

Nos últimos dez Gre-Nais realizados no estádio Beira-Rio, que será palco do confronto pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo às 17h30min, o Grêmio tem levado a pior. No histórico recente, o Tricolor tem três vitórias, um empate e seis derrotas. Se seguir o retrospecto dos últimos anos, o jogo deve acabar em uma vitória magra do rival.

Nesse período, o Tricolor não foi derrotado por mais de um gol, nenhuma vez. Em três dessas oportunidades foi superado pelo placar mínimo, de 1 a 0, os jogos com mais gols também foram ruins para o visitante deste final de semana. Por duas vezes, terminou o confronto na desvantagem em 3 a 2. Já, o placar mais unilateral foi a seu favor, quando venceu os donos da casa por 3 a 0, no Brasileiro de 2024. As outras duas vitórias foram também pela menor diferença, um 1 a 0 e um 2 a 1.

Para tentar contrariar o histórico, o técnico Mano Menezes pode ter que escalar André Henrique entre os titulares. Carlos Vinícius ainda não treinou com o resto do grupo na atividade desta quarta-feira (17), o que acontece desde que sentiu desconforto muscular que o tirou da derrota por 1 a 0 para o Mirassol. Caso não retorne a tempo, o camisa 77 deve assumir a posição, já que será o único atleta da função em condições. Caso se confirme, essa será apenas a terceira vez que o atacante sairá jogando desde sua chegada.

Marcos Rocha, também é dúvida já que também não foi reintegrado ao time principal. No entanto, a situação na lateral-direita é mais tranquila. João Pedro, que voltou de lesão contra o Leão Caipira, vai seguir no setor.

Fora de campo a diretoria gremista ficou na bronca com os rivais devido ao preço elevado dos ingressos destinados à torcida visitante. Os R$ 220,00 foram considerados abusivos pelo Tricolor, que anunciou nesta quarta que vai comprar os dois mil lugares disponíveis e subsidiar parte do valor das entradas. Com o aporte, os torcedores pagarão R$ 100,00 para poder acompanhar o Gre-Nal 448 de perto.

Na noite da última terça-feira (16), o clube lançou uma nota externando sua indignação com o preço praticado. No comunicado, o Grêmio ressaltou que no primeiro clássico na Arena os bilhetes para os adversários foram vendidos por R$ 100,00 e que esperava reciprocidade. Após as manifestações, o rival também publicou uma nota esclarecendo que o valor para visitantes é o mesmo desde o início do campeonato. Além disso, também ressaltou que os não-associados têm que desembolsar a mesma quantia que os visitantes para ir ao clássico.