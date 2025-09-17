Kane dá show e leva Bayern de Munique à vitória sobre o Chelsea pela Champions

O Bayern de Munique venceu o Chelsea por 3 a 1 nesta quarta-feira (17), em duelo pela primeira rodada da Champions League. O confronto aconteceu na Allianz Arena, na Alemanha.
Os gols da partida foram marcados por Chalobah (contra) e Kane (duas vezes), pelo Bayern, e Palmer, pelo Chelsea. Com a vitória, a equipe alemã conquistou seus primeiros três pontos na competição. Já o elenco inglês se manteve zerado.
Confronto contou com a presença de dois brasileiros. João Pedro começou como titular, e Estêvão foi reserva no embate. O centroavante teve poucas oportunidades de finalização, caçado pelos adversários com quatro faltas sofridas. O ponta entrou no lugar de Enzo Fernández já na segunda etapa, mas não conseguiu criar chances pelas beiradas.
As equipes voltam a campo no próximo final de semana: o Bayern visita o Hoffenheim pelo Campeonato Alemão, às 10h30min (de Brasília) deste sábado, enquanto o Chelsea enfrenta o Manchester United no Old Trafford no mesmo dia, às 13h30min.
Agências