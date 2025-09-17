Libertadores - NEsta quinta, em jogo válido pela ida das quartas de final do principal torneio de futebol da América Latina, a LDU recebe o São Paulo às 19h e o Flamengo enfrenta o Estudiantes às 21h30min. Copa Sul-Americana - Pelas quartas de final, o Alianza Lima recebe a Universidad de Chile hoje, às 21h30min. Liga dos Campeões - Resultados do complemento da 1ª rodada: ontem: Olympiacos 0x0 Pafos-CYP, Slavia Praga-CZE 2x2 Bodo Glimt-NOR, Bayern 3x1 Chelsea, PSG 4x0 Atalanta, Ajax 0x2 Inter de Milão e Liverpool 3x2 Atlético de Madrid. Para fechar a rodada, entram em campo nesta quinta, às 13h45min, Copenhague-DEN x Bayer Leverkusen e Club Brugge-BEL x Monaco; já às 16h45min, jogam Eintracht Frankfurt x Galatasaray, Sporting x Kairat-KAZ, Newcastle x Barcelona e Manchester City x Napoli. Flamengo - A Justiça do Rio de Janeiro afastou por dois anos dos estádios de futebol a Torcida Jovem do Rubro-Negro. A justificativa é o envolvimento de pessoas trajando uniformes da organizada em tumultos, roubos, invasões de ônibus e em estações de trem e ações de violência ocorridas no dia 31 de agosto de 2025. Douglas Costa - O ex-jogador do Grêmio e seleção brasileira teve a prisão decretada pela 6º Vara de Família de Porto Alegre, por falta de pagamento de pensão alimentícia dos filhos. A dívida total é de R$ 492.965,29. O Sidney FC anunciou a saída do jogador nesta quarta-feira. A prisão tem duração de 30 dias. Tênis - A brasileira Bia Haddad estreou com vitória no WTA de Seul, nesta quarta-feira, Ela bateu a sul-coreana Dayeon Back, por 2 sets a 0 (6/4 e 6/3) e avançou às oitavas de final. Atletismo - Alisson dos Santos, o Piu, se classificou para a final dos 400m com barreiras do Mundial de Tóquio. A final está programada para esta sexta-feira, às 9h15min. Futebol Internacional - O Mônaco encontrou dificuldades para viajar ao confronto da Liga dos Campeões contra o Brugge, da Bélgica, hoje, às 18h30min. Durante o voo, o sistema de ar-condicionado do avião apresentou uma falha e parou de funcionar. Com isso, muitos dos jogadores começaram a se despir, ficando apenas de cueca. Ao fim, o piloto decidiu dar meia-volta e um novo voo foi agendado.