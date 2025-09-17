“Cada país do Brics atualmente tem um projeto sobre a digitalização de sua economia, como China e Rússia, por exemplo. Há muita discussão para criar uma moeda única para todos os membros do grupo. Para mim, é um erro.” Theodor Bogorodsky, especialista em criptomoedas.

“É fundamental que o turismo seja incorporado à agenda econômica nacional não apenas como atividade de lazer, mas como motor de crescimento. Investir em políticas estruturantes e simplificação de processos para o setor pode gerar impacto direto no PIB e na redução das desigualdades entre estados.” José Roberto Tadros, presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

“Sou contra usar a isenção do Imposto de Renda como instrumento para barganhar a inclusão de qualquer outro tema na pauta. A aprovação desse projeto é uma necessidade.” Renan Calheiros, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.

“Com a combinação certa de políticas de comércio, investimento e complementares, a IA pode criar novas oportunidades de crescimento em todas as economias.” Ngozi Okonjo-Iweala, diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC).