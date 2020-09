Grenal 427: jogo no Beira-Rio terá um peso maior que primeiro clássico da Libertadores em março

em razão da pandemia do novo coronavírus, De todas as partidas de futebol adiadaspossivelmente, a disputa do segundo clássico Grenal pela Copa Libertadores é a mais aguardada pelos gaúchos.

desde a sua data original (8 de abril), Após mais de cinco meses de esperana próxima quarta-feira (23), às 21h30min, no Beira-Rio, colorados e gremistas poderão assistir de casa ao reencontro dos rivais pela maior competição do continente.

Mesmo sem contar com o "ineditismo" do primeiro Grenal da Libertadores — foi a última vez que Grêmio e Internacional jogaram com torcida nos estádios —, a partida da semana que vem ganhou mais importância diante da perspectiva de classificação à próxima fase da competição.

A vitória por 4 a 3, contra o América de Cali, deixou os comandados de Eduardo Coudet em primeiro lugar do Grupo E com sete pontos, três de vantagem em relação ao Grêmio, atual segundo colocado da chave.

A derrota por 2 a 0 contra a Universidad Católica colocou uma pressão maior no Tricolor. Caso haja um vencedor entre América de Cali x Católica, o outro confronto da 4ª rodada, o time de Renato Portaluppi precisará ganhar no Beira-Rio para não ser ultrapassado pelos colombianos ou chilenos.

Grenal 427: o peso de mais um clássico

Rivais entrarão em campo com times modificados em relação ao Grenal do 1º turno na Arena. Foto: Silvio Ávila/AFP

Não somente para as pretensões de cada um na Libertadores, mas Inter e Grêmio entrarão em campo cientes do peso deste clássico. Sem vencer o Grêmio há mais dois anos (última vitória colorada foi em 9 de setembro de 2018, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro), o Inter poderá ficar bem perto da vaga para as oitavas de final se derrotar o Grêmio, o que tem sido uma "dor de cabeça" para Coudet. O treinador argentino já soma quatro Grenais na casamata vermelha, com três derrotas e um empate.

Na última vez que se encontraram, o Grêmio conquistou o segundo turno do Gauchão, com vitória de 2 a 0 na Arena. Pelo lado azul, o Grêmio ostenta uma invencibilidade de nove jogos sem perder para o rival.

Lesões recentes e suspensões decorrentes do Grenal 424, o primeiro da história pela Libertadores, desconfiguraram as equipes de Coudet e Renato. Apesar de Musto, Cuesta e Praxedes virarem opções depois de cumprirem suspensão, Chacho não terá os titulares Moisés e Edenilson, pelas expulsões na Arena, e Paolo Guerrero, que rompeu o ligamento do joelho direito e está fora da temporada.

Já Renato terá problemas no setor defensivo. A dupla titular da zaga, Geromel e Kannemann, são dúvidas por lesões. Geromel, aliás, precisou ser substituído por Rodrigues ainda no primeiro tempo no Chile. Reservas de imediato, David Braz e Paulo Miranda ficarão fora por suspensão. No meio, Maicon e Jean Pyerre também são pontos de interrogação por estarem machucados. O fato positivo é a volta de Pepê, no lado esquerdo.

Mesmo não sendo "o primeiro Grenal" da Libertadores, o jogo continental no Beira-Rio já valerá mais.

