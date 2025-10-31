Palmeiras protagoniza 'noite mágica' com virada épica sobre a LDU e vai à Final da Libertadores

Recorrente em realizar viradas improváveis, o Palmeiras conseguiu uma memorável reviravolta dentro de casa, no Allianz Park. Depois de levar 3 a 0 da LDU há uma semana no Equador, fez 4 a 0 nos equatorianos e vai disputar a final da Libertadores pela sétima vez.
Raphael Veiga, principal agente dentro do jogo, saiu do banco para definir a classificação. Foram dele os dois últimos gols da noite, que começou com gols de Sosa e Bruno Fuchs e teve participação fundamental de Allan. Cria da base, o jovem meio-campista atuou de ala e jogou mais que todos. Acertou tudo e sofreu o pênalti que Veiga cobrou para decretar a goleada alviverde.
Na decisão, o Palmeiras vai reeditar, quatro anos depois, a final contra o Flamengo. Em Montevidéu, o time alviverde derrotou os cariocas e conquistou seu terceiro e último título da Libertadores. Agora buscará o tetra no dia 29 de novembro em Lima. A Conmebol manteve o duelo na capital peruana apesar de o país andino passar por uma profunda crise política e social.
FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS 4 X 0 LDU
PALMEIRAS - Carlos Miguel; Bruno Fuchs (Khellven), Gómez e Murilo; Allan (Giay), Andreas Pereira, Mauricio (Felipe Anderson) e Piquerez; Sosa (Raphael Veiga), Flaco López e Vitor Roque (Aníbal Moreno). Técnico: Abel Ferreira.
LDU - Domínguez; Richard Mina (Freddy Mina), Ricardo Adé e Quiñónez; Quintero, Villamil, Gruezo, Cornejo e Cuero; Medina (Estrada) e Alzugaray (Pastrán). Técnico: Tiago Nunes.
GOLS - Sosa, aos 19, e Bruno Fuchs, aos 49 do primeiro tempo. Raphael Veiga, aos 22, e aos 36 do segundo tempo.
ÁRBITRO - Wilmar Roldán (Colômbia).
CARTÕES AMARELOS - Quintero, Mina, Vitor Roque, Villamil, Veiga e Gruezo.
PÚBLICO NO ESTÁDIO- 39.941 torcedores.