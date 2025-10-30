Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEsportesGrêmio

Publicada em 30 de Outubro de 2025 às 16:03

Conselheiros votam 1º turno das eleições presidências do Grêmio

Para seguir no pleito chapas precisam alcançar ao menos 20% dos votos dos conselheiros presentes

Para seguir no pleito chapas precisam alcançar ao menos 20% dos votos dos conselheiros presentes

Lucas Ueebel/Grêmio/JC
Compartilhe:
JC
JC
O primeiro turno da eleição presidencial do Grêmio para o triênio 2026-2029 ocorre nesta quinta-feira (30). Nesse primeiro momento apenas membros do conselho deliberativo podem participar do pleito. Três candidatos disputam a chance de avançar ao segundo turno do pleito,que contará com a participação dos sócios. Para seguir na disputa, as chapas encabeçadas por Paulo Caleffi, Odorico Roman e Jorge Bastos precisam alcançar ao menos 20% dos votos dos conselheiros presentes. O quadro de votantes é composto por 351 conselheiros, sendo 300 eleitos (ou suplentes), 18 natos e 33 jubilados. A votação das chapas começa às 19h, com segunda chamada às 19h30min, em formato presencial e secreto. A apuração deve durar de duas a três horas até a divulgação do resultado.Confira as chapas que concorrem à eleição:Chapa 1 - Juntos pelas três coresPresidente: Paulo CaleffiVice-presidentes: Antônio Vicente Nunes, Luigi Gerace, Pedro Dalmagro, Ricardo Sessegolo, Richard Gurski e Roger FischerChapa 2 - Odorico com apoio de Celso RigoPresidente: Odorico RomanVice-presidentes: Antonio Dutra Junior, Carlos Dressler, Eduardo Schumacher, Fábio Rigo, Juliano Franczak e Paulo GringsChapa 3 - Grêmio de novoPresidente: Jorge BastosVice-presidentes: Donato Hubner, Gabriel Mello, Flavio Vasconcellos, Luiz Jacomini, Maurício Pereira e Rodrigo Karan
O primeiro turno da eleição presidencial do Grêmio para o triênio 2026-2029 ocorre nesta quinta-feira (30). Nesse primeiro momento apenas membros do conselho deliberativo podem participar do pleito. Três candidatos disputam a chance de avançar ao segundo turno do pleito,que contará com a participação dos sócios.

Para seguir na disputa, as chapas encabeçadas por Paulo Caleffi, Odorico Roman e Jorge Bastos precisam alcançar ao menos 20% dos votos dos conselheiros presentes. O quadro de votantes é composto por 351 conselheiros, sendo 300 eleitos (ou suplentes), 18 natos e 33 jubilados. A votação das chapas começa às 19h, com segunda chamada às 19h30min, em formato presencial e secreto. A apuração deve durar de duas a três horas até a divulgação do resultado.

Confira as chapas que concorrem à eleição:

Chapa 1 - Juntos pelas três cores

Presidente: Paulo Caleffi

Vice-presidentes: Antônio Vicente Nunes, Luigi Gerace, Pedro Dalmagro, Ricardo Sessegolo, Richard Gurski e Roger Fischer

Chapa 2 - Odorico com apoio de Celso Rigo

Presidente: Odorico Roman

Vice-presidentes: Antonio Dutra Junior, Carlos Dressler, Eduardo Schumacher, Fábio Rigo, Juliano Franczak e Paulo Grings

Chapa 3 - Grêmio de novo

Presidente: Jorge Bastos

Vice-presidentes: Donato Hubner, Gabriel Mello, Flavio Vasconcellos, Luiz Jacomini, Maurício Pereira e Rodrigo Karan


Notícias relacionadas