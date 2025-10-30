Conselheiros votam 1º turno das eleições presidências do Grêmio

O primeiro turno da eleição presidencial do Grêmio para o triênio 2026-2029 ocorre nesta quinta-feira (30). Nesse primeiro momento apenas membros do conselho deliberativo podem participar do pleito. Três candidatos disputam a chance de avançar ao segundo turno do pleito,que contará com a participação dos sócios.



Para seguir na disputa, as chapas encabeçadas por Paulo Caleffi, Odorico Roman e Jorge Bastos precisam alcançar ao menos 20% dos votos dos conselheiros presentes. O quadro de votantes é composto por 351 conselheiros, sendo 300 eleitos (ou suplentes), 18 natos e 33 jubilados. A votação das chapas começa às 19h, com segunda chamada às 19h30min, em formato presencial e secreto. A apuração deve durar de duas a três horas até a divulgação do resultado.



Confira as chapas que concorrem à eleição:



Chapa 1 - Juntos pelas três cores



Presidente: Paulo Caleffi



Vice-presidentes: Antônio Vicente Nunes, Luigi Gerace, Pedro Dalmagro, Ricardo Sessegolo, Richard Gurski e Roger Fischer



Chapa 2 - Odorico com apoio de Celso Rigo



Presidente: Odorico Roman



Vice-presidentes: Antonio Dutra Junior, Carlos Dressler, Eduardo Schumacher, Fábio Rigo, Juliano Franczak e Paulo Grings



Chapa 3 - Grêmio de novo



Presidente: Jorge Bastos



Vice-presidentes: Donato Hubner, Gabriel Mello, Flavio Vasconcellos, Luiz Jacomini, Maurício Pereira e Rodrigo Karan





