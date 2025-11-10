Erechim contempla 20 projetos de agricultores locais

O Salão Nobre da prefeitura de Erechim foi palco da assinatura dos convênios dos Programas Pró-Jovem Rural e de Apoio à Produção de Alimentos Agroecológicos e Orgânicos, que contemplam 20 projetos de jovens agricultores e famílias produtoras locais. O objetivo é apoiar ações voltadas à sustentabilidade, inovação e permanência dos jovens no campo, incentivando práticas produtivas responsáveis e a oferta de alimentos saudáveis à comunidade.

Os produtores inscreveram seus projetos entre 2 de junho e 16 de julho, com avaliação técnica e aprovação pelo Conselho Municipal de Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar. Foram selecionadas 20 propostas, divididas em dois grupos.

O prefeito Paulo Polis reforçou a importância da união entre governo, entidades e agricultores para o desenvolvimento sustentável de Erechim. “O campo é a base da nossa sociedade. Investir nos jovens e nas famílias agricultoras é investir em Erechim, na produção de alimentos de qualidade e na sustentabilidade. Esse programa mostra que é possível crescer preservando o que temos de mais importante: as pessoas e a terra”, declarou o prefeito.