Publicada em 10 de Novembro de 2025 às 06:55

Festuris movimenta mais de R$ 550 milhões em negócios

Mais de 17 mil profissionais passaram pelos quatro dias de programação em Gramado

FESTURIS/DIVULGAÇÃO/JC
A Feira Internacional de Turismo de Gramado (Festuris), um dos maiores eventos em negócios do setor na América Latina, movimentou R$ 552 milhões na 37ª edição, encerrada nesse domingo (9).
A organização informou que a edição teve alta de 15% em relação a 2024 na comercialização entre operadores. Mais de 17 mil profissionais passaram pelos quatro dias de programação.
"A estimativa é de que o Festuris tenha movimentado cerca de R$ 80 milhões na economia local, considerando hospedagem, alimentação e consumo médio dos visitantes", cita, em nota, o comando da Festuris. 
O palco da edição reuniu a apresentação de 64 destinos internacionais, 2,5 mil marcas e mais de 400 estandes, além de 110 palestrantes.
“Os números refletem o crescimento do evento e a força de um setor que se reinventa constantemente",  afirmou Eduardo Zorzanello, CEO da feira.

