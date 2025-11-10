Festuris movimenta mais de R$ 550 milhões em negócios

A Feira Internacional de Turismo de Gramado (Festuris), um dos maiores eventos em negócios do setor na América Latina, movimentou R$ 552 milhões na 37ª edição, encerrada nesse domingo (9).

A organização informou que a edição teve alta de 15% em relação a 2024 na comercialização entre operadores. Mais de 17 mil profissionais passaram pelos quatro dias de programação.

"A estimativa é de que o Festuris tenha movimentado cerca de R$ 80 milhões na economia local, considerando hospedagem, alimentação e consumo médio dos visitantes", cita, em nota, o comando da Festuris.

O palco da edição reuniu a apresentação de 64 destinos internacionais, 2,5 mil marcas e mais de 400 estandes, além de 110 palestrantes.