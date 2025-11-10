Morre em Porto Alegre, aos 99 anos, o médico Yukio Moriguchi

Faleceu neste domingo, aos 99 anos, o médico e professor aposentado Yukio Moriguchi, reconhecido como um dos precursores da geriatria na América Latina. A família ainda não divulgou a causa da morte nem informações sobre velório e sepultamento.



Nascido em Tóquio, Japão, Moriguchi formou-se em Medicina pela Keio University em 1948 e concluiu doutorado na Universidade de Milão em 1957. Atuou como conselheiro médico do Papa Paulo VI na década de 1960, foi professor de geriatria na Universidade de Seisen e diretor-médico do Hospital Sakuramachi, em Tóquio.



Chegou ao Brasil em 1971 e fixou residência em Porto Alegre, cidade que adotou como lar. Em 1973, implantou a disciplina de Geriatria na Escola de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), onde lecionou até os 89 anos. No mesmo período, fundou o Instituto de Geriatria e Gerontologia (IGG) da Pucrs, marco que ampliou a pesquisa, o ensino e a assistência voltados ao envelhecimento saudável.



Ao longo de mais de seis décadas de atuação, recebeu reconhecimento internacional e a Comenda do Serviço Médico Humanitário concedida pelo Imperador do Japão, homenagem ao seu trabalho dedicado ao cuidado com o ser humano e à formação de profissionais de saúde. Sua trajetória está registrada no livro “Yukio Moriguchi: Segredos de Longevidade e Fé do Pai da Geriatria na América Latina”, das jornalistas Ana Paula Acauan e Magda Achutti.



Yukio Moriguchi foi casado por 68 anos com Lia Moriguchi. Deixa quatro filhos, nove netos e quatro bisnetos.