UBS em presídio de Caxias do Sul ganha sala de vacinas

A Unidade Básica de Saúde do Presídio Regional de Caxias do Sul deu um passo na ampliação da atenção em saúde às pessoas privadas de liberdade (450 homens e 96 mulheres). No fim da semana passada foi inaugurada a sala de vacinas do presídio, um espaço estruturado para garantir o armazenamento e a aplicação adequada dos imunizantes, em conformidade com o calendário vacinal adulto.



A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe). O novo ambiente foi adaptado especialmente para comportar uma câmara de conservação de vacinas, permitindo o controle adequado de temperatura e o abastecimento regular de doses.



Os agentes penitenciários lotados na unidade também serão contemplados pelas ações de imunização. Segundo a gerente da UBS Prisional, Sônia Valdemira Cristóvão, o espaço representa um marco importante no cuidado coletivo dentro do sistema prisional, porque inclusive vai chegar até os familiares dos presos, que terão contato com os apenados com as vacinas em dia.



Com a nova estrutura, a equipe de saúde poderá realizar mutirões de atualização vacinal e manter de forma permanente o acesso às vacinas de rotina. A gerente da UBS Prisional, Sônia Valdemira Cristóvão, reforça que as pessoas privadas de liberdade integram os grupos prioritários nas campanhas nacionais, como as de Influenza e Covid-19, justamente por viverem em ambientes de convivência intensa e receberem visitas regulares. "Vacinar é um gesto de cuidado, esperança e respeito”, conclui Sônia.