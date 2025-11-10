Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralJornal Do Comércio

Publicada em 10 de Novembro de 2025 às 07:00

Veja a edição impressa do JC para passar o dia bem informado

Versão impressa do JC serve com uma curadoria aos leitores

Versão impressa do JC serve com uma curadoria aos leitores

Edmar Souza/Arte/JC
Compartilhe:
JC
JC
 • Crise climática e endividamento desafiam hegemonia da soja no País • Participantes de todo o mundo chegam a Belém para COP30 
 • Crise climática e endividamento desafiam hegemonia da soja no País 

• Participantes de todo o mundo chegam a Belém para COP30 
 Endividamento é o principal desafio do Rio Grande do Sul, avalia Márcio Port

Entrevista Especial: Renegociação da dívida exigirá afinidade entre governo gaúcho e Brasília, diz Zucco
• Lojas Renner cresce em vendas e lucro no 3º trimestre, mas clima 'esfriou' desempenho 
• Bibi pisa na África com primeira loja dos calçados infantis
• Varejo projeta alta de 5% nas vendas de Black Friday e Natal
• Magian Cacao: dos fundos de casa ao sucesso no mercado brasileiro
 

Notícias relacionadas