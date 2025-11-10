Aldeia Sesc Caxias do Sul chega à 12ª edição com Chico César, Thiago Ramil e Nenhum de Nós

A partir desta terça-feira (11), a 12ª Aldeia Sesc Caxias do Sul convida o público a percorrer afetos, ancestralidades e narrativas que constituem a identidade da cidade e da Serra Gaúcha. Com o tema Territórios & Saberes: Lugares de Memórias, o festival ocupa ruas, escolas, teatros e parques com uma programação que costura música, artes cênicas, oficinas e intervenções urbanas. O encontro valoriza a troca entre artistas e comunidade, reunindo atividades gratuitas e pagas.
Entre os destaques da edição estão os shows nacionais e regionais. Na quarta-feira (12), às 20h, o paraibano Chico César sobe ao palco do Teatro Murialdo (Flores da Cunha, 1740) com o espetáculo Aos Vivos, no qual revisita – 30 anos depois – o repertório histórico do álbum que revelou canções como Mama África, À Primeira Vista e Beradêro, em formato intimista e emotivo. A programação conversa com diferentes gerações também nas Noites da Aldeia, que recebem Thiago Ramil e Raul Jung em Sereno Canto, na sexta-feira (14), às 20h, no Teatro Sesc (Moreira César, 2462). A Aldeia chega ainda às escolas e ao comércio de Forqueta, com oficinas e intervenções artísticas que atravessam a rotina da cidade. O encerramento ocorre ao ar livre: no domingo (16), às 18h, o Nenhum de Nós celebra 38 anos de trajetória no Parque Getúlio Vargas, em show gratuito que promete reunir públicos diversos em um mesmo coro.
Confira a programação completa:
Terça-feira (11)
ALDEIA NA COMUNIDADE
Oficina de Artes Visuais "Plaquinhas do Bem" com Andrigo Martins
Horário: 9h30min às 11h / 14h30min às 16h
Local: Praça Estação Cidadania (Rua Abel Postali, 1767)
ALDEIA NAS ESCOLAS
Oficina Vivências "Ritmos Brasileiros", com Edson Thera
Período: Manhã / Tarde
Local: Escolas de Caxias do Sul
Espetáculo Teatral "Ma de que gente que tu é?", com Cia Garagem de Teatro
Período: Manhã / Tarde
Local: Escolas de Caxias do Sul
CONEXÕES
"É hora da história!", com Biblio Sesc
Período: Manhã / tarde
Local: Biblioteca Sesc Caxias.
Espetáculo teatral "Geppetto", com Fábio Cuelli
Horário: 14h
Local: Teatro Sesc Caxias do Sul.
TERRITÓRIOS SONOROS
DJ Hood
Horário: 12h
Local: Varanda Sesc Caxias do Sul
A RUA É PALCO!
Intervenções circenses com Richard Clown
Período: 17h
Local: Paradão Ópera
TEM FESTA NA ALDEIA!
Abertura Oficial da 12ª Aldeia Sesc Caxias do Sul
Horário: 19h
Local: Restaurante Sesc Caxias do Sul
Quarta-feira (12)
ALDEIA NA COMUNIDADE
Intervenções cênicas pelo comércio de Forqueta, com Miseri Coloni
Horário: 15h
Local: Bairro Forqueta, em Caxias do Sul.
ALDEIA NAS ESCOLAS
Oficina Vivências "Ritmos Brasileiros", com Edson Thera
Período: Manhã
Local: Escolas de Caxias do Sul
Exibição da série documental "O Silêncio das Mulheres", de DH Projetos
Período: Manhã / tarde
Local: Escolas de Caxias do Sul
Oficina de Rima, com Valquíria MC
Período: Manhã / Tarde
Local: Escolas de Caxias do Sul
TERRITÓRIOS SONOROS
Luanda
Horário: 12h
Local: Varanda Sesc Caxias do Sul.
CONEXÕES
"É hora da história!", com Biblio Sesc
Período: Tarde
Local: Biblioteca Sesc Caxias
Maturidade Ativa Sesc, sob regência de Samuel Sodré
Horário: 14h
Local: Jardim de Inverno Sesc Caxias do Sul
A RUA É PALCO!
Intervenções circenses com Richard Clown
Horário: 17h
Local: Praça Dante Alighieri
Intervenções circenses com Cia Vértice
Período: 17h
Local: Sinaleiras de Caxias do Sul.
NOITES DA ALDEIA - ATRAÇÃO NACIONAL
"Aos Vivos", Com Chico César
Horário: 20h
Local: Teatro Murialdo (Rua Flores da Cunha, 1740)
Ingressos: A partir de R$ 30,00 pelo sitedo Sesc
Quinta-feira (13)
ALDEIA NA COMUNIDADE
Intervenções cênicas pelo comércio de Ana Rech, com Miseri Coloni
Horário: 15h
Local: Bairro Forqueta, em Caxias do Sul
ALDEIA NAS ESCOLAS.
Oficina de Popping, com Fernando Bittencourt
Período: Manhã / Tarde
Local: Escolas de Caxias do Sul
Vivências literárias com escritor Rafa de Boni
Período: Manhã / Tarde
Local: Escolas de Caxias do Sul
Contação de histórias "Terra Nostra", com Quiquiprocó Produções
Período: Manhã
Local: Escolas de Caxias do Sul
TERRITÓRIOS SONOROS
Bruna Toledo
Horário: 11h
Local: Museu Municipal de Caxias do Sul
Aninha Sistah
Horário: 12h
Local: Varanda Sesc Caxias do Sul
CONEXÕES
Vivência olfativa "Memórias", com Edson Thera
Horário: 14h
Local: Teatro Sesc Caxias do Sul
A RUA É PALCO!
Intervenções circenses com Richard Clown
Período: 17h
Local: Praça EPI Imigrante
Intervenções circenses com Cia Vértice
Período: 17h
Local: Sinaleiras de Caxias do Sul
SABERES EM MOVIMENTO
Oficina de dança "Corpo-Arquivo: Trajetórias em Movimento", com Paula Giusto e Assaury Hiroshy
Horário: 19h às 21h30min
Local: Unidade de Dança – Secretaria Municipal da Cultura (Rua Luiz Antunes, 312)
Inscrições: Pelo e-mail culturacaxias@sesc-rs.com.br.
Pocket Show com Marcello Caminha e bate-papo com diretor do documentário Série Vento Sul: Ventos Desgarrados - O Campo em Mim, André Constantin
Horário: 19h30min
Local: Teatro Sesc Caxias do Sul
Ingressos: Gratuitos, pelo site do Sesc
Sexta-feira (14)
ALDEIA NA COMUNIDADE
Horário: 15h
Local: Bairro Forqueta, em Caxias do Sul
ALDEIA NAS ESCOLAS
Contação de histórias "Terra Nostra", com Quiquiprocó Produções
Período: Manhã / Tarde
Local: Escolas de Caxias do Sul
Oficina de Popping, com Fernando Bittencourt
Período: Manhã
Local: Escolas de Caxias do Sul
Oficina de Rima, com Valquíria MC
Período: Tarde
Local: Escolas de Caxias do Sul
Apresentação cênica No Flow do Bairro, Fluência Casa Hip Hop
Período: Tarde
Local: Escolas de Caxias do Sul
TERRITÓRIOS SONOROS
Rock na Sanfona, com clássicos do Rock Gaúcho
Horário: 12h
Local: Varanda Sesc Caxias do Sul
Duo Música Acústica
Horário: 18h30min
Local: Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami (Av. Júlio de Castilhos, 318)
SABERES EM MOVIMENTO
Bate-papo "Saúde Mental no Ambiente de Trabalho"
Horário: 19h
Local: Sala de Convivência Sesc
Roda de Conversa "Memórias do Comércio Caxiense" com Pedro Horn Sehbe CEO Lojas Magnabosco, Idalice Manchini, vice-presidente Fecomércio-RS, Rossano Boff, presidente Sindilojas Caxias e mediação do jornalista Rodrigo Lopes
Horário: 19h30min
Local: Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami (Av. Júlio de Castilhos, 318)
NOITES DA ALDEIA
"Sereno Canto", com Thiago Ramil e Raul Jung
Horário: 20h
Local: Teatro Sesc Caxias do Sul
Ingressos: Gratuitos, pelo site www.sesc rs.com.br/espetaculosculturais
Sábado (15)
SABERES EM MOVIMENTO
Batizado Capoeira Alunos projeto Criar, com Mestre Alfinete
Horário: 8h30min
Local: Ginásio Sesc Caxias do Sul
Abertura da exposição "Minha raiz tem dendê: 40 anos do Grupo de Capoeira Liberdade", com mediação de Franciele Oliveira e Mestre Chocolate
Horário: 10h
Local: Jardim de Inverno Sesc Caxias do Sul
Vivência de roda cantada com Carolina Soares
Horário: 11h
Local: Teatro Caxias do Sul
2ª Copa Caxias de Capoeira Infantil 2025: Taça Lanceiros Negros
Horário:
14h - Pocket Show com Carolina Soares (SP)
14h15min - 2ª Copa Caxias de Capoeira Infantil 2025
19h - Batizado e Troca de graduação Grupo de Capoeira Liberdade
Local: SEST SENAT (R. Luís Francescuti, 41)
Workshop "Empreendedorismo LGBTQIA+"
Horário: 15h
Local: Sala LABmais
Oficina cênica "Teatro do Oprimido: Corpo e Identidade"
Horário: 16h
Local: Sala Ginástica Sesc
Oficina de Música "Conhecendo o Xequerê", com Angela Martins
Horário: 17h
Local: Clube Gaúcho (R. São José, 2195)
TERRITÓRIOS SONOROS
Duo Avoá
Horário: 12h
Local: Varanda Sesc Caxias do Sul
NOITES DA ALDEIA
Grupo Intimidade e os clássicos do Samba e da Gafieira. Participação da Corte do Carnaval 2026 de Caxias do Sul
Horário: 18h
Local: Clube Gaúcho (R. São José, 2195)
Espetáculo cênico Zé Chico
Horário: 20h
Local: Teatro Sesc Caxias do Sul
Ingressos: Gratuitos, pelo site www.sesc rs.com.br/espetaculosculturais
Domingo (16)
#PARTIUPARQUE
Integração de Câmbio
Horário: 9h às 12h
Local: Quadra de areia
ALDEIA PET
Horário: 11h
FEIRA CRIATIVA
Horário: 13h às 18h
OCAYLÊ
Horário: 13h30 às 18h
ESPAÇO ARTE
Horário: 14h às 17h
INTERVENÇÕES ARTÍSTICAS PELO PARQUE
Horário: 14h às 17h
BRINCANDO NA ALDEIA
Horário: 14h às 17h
PALCO ALDEIA
Apresentação musical "Oficina de Choro da Serra Gaúcha"
Horário: 14h
Apresentação musical grupo Sinimboo
Horário: 15h
Apresentação musical "Baile do Vag", com Vagnotreta
Horário: 16h30
SHOW DE ENCERRAMENTO
Nenhum de Nós
Horário: 18h