Restaurante, que antigamente era um dos principais hotéis da cidade, mantém viva a tradição da iguaria

Local bastante tradicional da cidade, a Casa do Sonho foi fundada em 2003 pelo empresário Luciano Pereira, no local do antigo hotel Boas-Vindas, o qual possui 84 anos de existência. O atual restaurante funciona também como café e armazém. "O pessoal que ia para a praia tinha basicamente a ERS-030, que é a Estrada Velha, para ir ao litoral. Então as viagens levavam entre 6h e 7h, porque as pessoas saíam de Porto Alegre, passavam por Cachoeirinha, Gravataí, Glorinha, Santo Antônio e Osório até chegar na praia. Até hoje o turista chega aqui e conta histórias para relembrar a época que paravam aqui para fazer um lanche, abastecer. E eles vinham aqui também para tomar um café com o sonho", conta Luciano.
Ao lado do hotel, funcionava também um restaurante e posto de gasolina, o que estimulava a parada de viajantes. Ele explica que o antigo estabelecimento fechou em 1994, pois após a construção da freeway (BR-290), em 1973, o movimento diminuiu drasticamente. "Nos anos 2000 nós reformamos o local e abrimos em 2003 somente como Casa do Sonho. Com isso, nós inovamos, com o lançamento do mini sonho, que é a mesma massa do sonho tradicional, mas nós fizemos porções com dez unidades, que é para o pessoal que vai à praia passar, pegar e ir comendo", diz.
Além dos mini sonhos, o empresário lançou a lasanha de rapadura, uma receita agridoce composta por frutas picadas, açúcar mascavo, presunto, queijo, molho branco e rapadura picada, e a carne de alcatra, com molho de cachaça e amendoim.