Sistema PAPI é instalado no Aeroporto de Erechim e funcionamento depende de homologação da Anac

O Aeroporto de Erechim recebeu a instalação e calibração do sistema PAPI (Precision Approach Path Indicator), equipamento essencial para garantir maior segurança nas operações de pouso e decolagem. O processo, que contou com a cooperação Departamento Aeroportuário da prefeitura, da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) e do Grupo Especial de Inspeção em Voo (GEIV), foi concluído em tempo recorde. Segundo técnicos envolvidos, este foi um dos processos mais rápidos entre a instalação e o voo de calibração realizados no Brasil.

A empresa JJ Instalação e Manutenção – Proteção ao Voo foi responsável pela execução técnica do projeto, que envolveu o alinhamento de infraestrutura, segurança operacional e padrões de precisão luminosa exigidos pelos órgãos reguladores.

O secretário de Gestão e Governança, Edgar Marmentini, destaca o empenho das equipes municipais e das instituições parceiras. “Com cooperação, agilidade e profissionalismo chegamos a esse resultado”, afirma. A homologação oficial está em fase final de tramitação junto à Anac, para que o sistema entre em operação de forma definitiva.