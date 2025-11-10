Após ciclone, Defesa Civil confirma o óbito de um jovem em São José dos Ausentes

passagem de um ciclone extratropical pelo Rio Grande do Sul um homem de 21 anos, encontrado sem vida nas margens do rio Capivaras. Segundo informações da Defesa Civil estadual, ele saiu do município de Jaquirana na noite de sexta-feira (7), com destino à Criciúma, em Santa Catarina, e foi visto pela última vez em São José dos Ausentes. Após a, foi confirmado o óbito de. Segundo informações da Defesa Civil estadual, ele saiu do município de Jaquirana na noite de sexta-feira (7), com destino à Criciúma, em Santa Catarina, e

O Corpo de Bombeiros Militar iniciou as buscas no sábado (8). O veículo do homem foi localizado parcialmente submerso no rio Capivaras, na localidade da Várzea, próximo à ponte que liga o Rio Grande do Sul a Santa Catarina, entre São José dos Ausentes e Bom Jardim da Serra. O Corpo de Bombeiros Militar iniciou as buscas no sábado (8)., na localidade da Várzea, próximo à ponte que liga o Rio Grande do Sul a Santa Catarina, entre São José dos Ausentes e Bom Jardim da Serra.

O corpo foi localizado às margens do rio no mesmo dia, tendo sido recolhido pela equipe dos Bombeiros e entregue à Polícia Civil. As informações foram repassadas pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de São José dos Ausentes.

