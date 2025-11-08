Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralClima

Publicada em 08 de Novembro de 2025 às 14:46

Ciclone extratropical provoca ventos e temporal em Torres no Litoral gaúcho

Poste ficou torcido após ação de ventos em avenida na área central de Torres

Poste ficou torcido após ação de ventos em avenida na área central de Torres

NANA HAUSEN/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
Os efeitos do ciclone extratropical que está no sul do Brasil foram sentidos na costa gaúcha. Em Torres, na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, a velocidade dos ventos gerou estragos. Postes curvados ou caídos, vidros quebrados em edifícios e telhados danificados foram alguns dos impactos do temporal que atinge a cidade litorânea desde essa sexta-feira (7). Porto Alegre e outras regiões também tiveram problemas.
Os efeitos do ciclone extratropical que está no sul do Brasil foram sentidos na costa gaúcha. Em Torres, na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, a velocidade dos ventos gerou estragos. Postes curvados ou caídos, vidros quebrados em edifícios e telhados danificados foram alguns dos impactos do temporal que atinge a cidade litorânea desde essa sexta-feira (7). Porto Alegre e outras regiões também tiveram problemas.
  
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 
 
Na Praia da Cal, a água do mar quase encobriu a faixa de areia. Uma tampa de caixa d'água foi arrancada e ficou pendurada no telhado. Pela cidade, a prefeitura registrou alagamentos e inundação em vias, como nas proximidades da orla, e carros estragados que foram rebocados.
O prefeito Delci Dimer (MDB) informou que as ocorrências se concentraram na noite de sexta-feira. "O vento atrapalhou, mas nada de muito sério ou agressivo", comentou Dimer. 

Notícias relacionadas