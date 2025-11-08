Ciclone extratropical provoca ventos e temporal em Torres no Litoral gaúcho

efeitos do ciclone extratropical que está no sul do Brasil foram sentidos na costa gaúcha. Em Torres, na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, a velocidade dos ventos gerou estragos. Postes curvados ou caídos, vidros quebrados em edifícios e telhados danificados foram alguns dos impactos do temporal que atinge a cidade litorânea desde essa sexta-feira (7). Osque está no sul do Brasil foram sentidos na costa gaúcha. Em, na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, a. Postes curvados ou caídos, vidros quebrados em edifícios e telhados danificados foram alguns dosdesde essa sexta-feira (7). Porto Alegre e outras regiões também tiveram problemas

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jornal do Comércio (@jornaldocomercio)

Na Praia da Cal, a água do mar quase encobriu a faixa de areia. Uma tampa de caixa d'água foi arrancada e ficou pendurada no telhado. Pela cidade, a prefeitura registrou alagamentos e inundação em vias, como nas proximidades da orla, e carros estragados que foram rebocados.