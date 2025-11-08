Ventos ultrapassam 100 km/h em Porto Alegre durante a passagem do ciclone

ento que ultrapassaram os 100 km/h entre a noite de sexta-feira (7) e a madrugada deste sábado (8). Segundo a A chegada do ciclone ao Rio Grande do Sul provocou rajadas de v. Segundo a MetSul Meteorologia , as rajadas mais intensas foram registradas em localidades do Sul e do Leste do Estado, especialmente na região norte da Lagoa dos Patos - conforme já indicavam e alertavam os modelos numéricos.

Conforme levantamento, a partir de dados de estações do Instituto Nacional de Meteorologia e de estações automáticas particulares (PWS), na noite de ontem a rajada mais forte ocorreu na barra do Porto de Rio Grande, no Sul do estado, com 96,3 km/h.

Na madrugada deste sábado, com o deslocamento do vórtice do ciclone de Sul para Norte pelo giro do sistema sobre o oceano, as rajadas muito fortes de vento atingiram a Lagoa dos Patos e entorno, Porto Alegre, Região Metropolitana, Região Carbonífera e o Litoral Norte.

Até as 6h da manhã, a rajada mais forte de vento em Porto Alegre se deu em estação às margens do Guaíba na zona Sul com 107 km/h entre 4h15min e 4h30min. Na estação do Instituto Nacional de Meteorologia em Belém Novo, também na zona Sul, rajada de 77,4 km/h. No Aeroporto Salgado Filho, na zona Norte, 63 km/h.

Estações meteorológicas indicaram ainda no começo deste sábado rajadas de vento fortes a muito fortes de 86 km/h em Canguçu, 79 km/h em Tramandaí, 73 km/h em Encruzilhada do Sul e 72 km/h em Eldorado do Sul e Viamão.



O vento ainda segue em Porto Alegre e no Sul da área metropolitana com rajadas esporádicas de 60 km/h a 90 km/h, conforme o ponto, na manhã deste sábado. Da tarde para a noite, a tendência é de diminuição do vento.

O campo de vento mais forte se move neste momento pelo Litoral Norte, com rajadas muito fortes de 70 km/h a 90 km/h e localmente superiores nesta manhã. Na sequência, as rajadas fortes atingem o Leste de Santa Catarina e até a noite o Sul e o Leste do estado de São Paulo.



