Tornado causa seis mortes e deixa mais de 700 feridos no Paraná

Os efeitos do ciclone extratropical que se formou na região Sul do País deixaram ao menos seis mortos no Paraná, entre a tarde desta sexta-feira (7) e a madrugada deste sábado (8). As regiões oeste, sudoeste e centro-sul do Paraná foram as mais atingidas. No fim da tarde desta sexta, um tornado foi registrado na cidade de Rio Bonito do Iguaçu, onde cinco pessoas perderam a vida. As vítimas são três homens com idades de 49, 57 e 83 anos, além de uma mulher de 47 e uma adolescente de 14 anos. A 6ª morte ocorreu no município de Guarapuava, na zona rural. A vítima é um homem de 53 anos. Também há uma pessoa desaparecida. O governo paranaense decretou luto oficial de três dias.

Segundo o governo de Ratinho Junior (PSD), 750 pessoas precisaram de socorro dos bombeiros ou de atendimento médico em Rio Bonito do Iguaçu e região. Dessas vítimas, nove estão em estado grave. Municípios próximos a Rio Bonito do Iguaçu, como Laranjeiras do Sul, Cascavel e Guarapuava, estão dando suporte para receber as vítimas.

LEIA TAMBÉM: Ciclone extratropical provoca ventos e temporal em Torres no Litoral gaúcho

Conforme informações preliminares da Defesa Civil, cerca de 90% de Rio Bonito do Iguaçu ficou destruída, com tombamentos de carros, quedas de árvores e postes, destelhamentos e danos em paredes de imóveis, incluindo casas de alvenaria.

O município também ficou sem energia elétrica. "Equipes da Copel trabalham em um plano para energizar a parte menos afetada da cidade, localizada na região mais alta. De sexta para sábado, 10% do município de Rio Bonito do Iguaçu foi religado", informou o governo estadual, em nota, por volta das 9h deste sábado.

Ratinho Junior assinou um decreto reconhecendo o estado de calamidade pública na cidade, que tem quase 14 mil habitantes, segundo o último censo do IBGE. A Secretaria de Estado da Educação do Paraná informou que a aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste domingo (9) está suspensa em Rio Bonito do Iguaçu.

As duas instituições estaduais do município - Colégio Estadual Ludovica Safraider e Colégio Estadual Ireno Alves - foram danificadas e estão passando por vistoria. "Conforme protocolo do Inep [Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira] para situações de força maior, todos os participantes afetados terão direito à reaplicação do exame, em nova data que será definida e informada oficialmente pelo instituto após avaliação técnica das condições locais", acrescentou a pasta.

A tempestade que atingiu Rio Bonito do Iguaçu foi causada por um tornado formado dentro de uma supercélula, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Na escala Fujita, que determina a intensidade dos tornados, a tempestade foi classificada inicialmente como um F2, quando são registrados ventos de 180 a 250 km/h. Horas depois, contudo, o Simepar alterou o diagnóstico, elevando o fenômeno para F3 (entre 250 e 330 km/h).

O presidente Lula se manifestou em uma rede social. "Quero expressar meu profundo sentimento a todas as famílias que perderam seus entes queridos no tornado em Rio Bonito do Iguaçu e em Guarapuava, no Paraná. E prestar minha solidariedade a todas as pessoas que foram afetadas", escreveu ele.

Lula também afirmou que uma equipe liderada pela ministra Gleisi Hoffmann (PT), composta pelos Ministérios da Saúde e da Integração e Desenvolvimento Regional, está se deslocando para a região. O Paraná é base eleitoral da ministra, que é deputada federal licenciada.

Ainda no Paraná, a Defesa Civil registrou danos nas cidades de Quedas do Iguaçu, Espigão Alto do Iguaçu, Três Barras, Guaraniaçu e Foz do Iguaçu. Segundo a Defesa Civil paulista, no começo da noite o sistema meteorológico atuava sobre Santa Catarina e Paraná. Municípios catarinenses, na região oeste, registraram ventos de 108 km/h, com acumulados de chuva superiores a 100 mm em 24 horas em algumas localidades.