Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaInternacionalRelações Internacionais

Publicada em 10 de Novembro de 2025 às 09:42

Trump diz que Amazônia foi 'destruída' para construção de rodovia

Pela primeira vez não há uma delegação oficial dos Estados Unidos no evento

Pela primeira vez não há uma delegação oficial dos Estados Unidos no evento

Jim WATSON/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
Um dia antes do início oficial da Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP-30) em Belém, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou em sua rede social, a Truth Social, neste domingo (9), uma mensagem dizendo que a Amazônia foi destruída para a construção de uma estrada.
Um dia antes do início oficial da Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP-30) em Belém, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou em sua rede social, a Truth Social, neste domingo (9), uma mensagem dizendo que a Amazônia foi destruída para a construção de uma estrada.
"Eles destruíram a Floresta Amazônica no Brasil para a construção de uma rodovia de quatro faixas para que ambientalistas pudessem viajar", escreveu Trump na mensagem, dizendo que o caso "se tornou um grande escândalo".
LEIA TAMBÉM: Trump manda investigar frigoríficos por 'elevarem preço' da carne bovina
Junto com a mensagem, Trump postou um vídeo de quatro minutos da Fox News, com uma reportagem do enviado da emissora a Belém para cobrir a COP-30. A reportagem cita a Avenida Liberdade, uma das apostas do governo estadual para destravar a mobilidade. Ela corta a Área de Proteção Ambiental da Região Metropolitana (APA Belém) e passa próximo ao Parque do Utinga.
Ainda na reportagem postada por Trump, o jornalista destaca que pela primeira vez não há uma delegação oficial dos Estados Unidos em uma conferência das Nações Unidas sobre o clima desde 1992. A reportagem fala ainda da queda das vendas de carros elétricos e de demissões em fábricas nos Estados Unidos.

Notícias relacionadas