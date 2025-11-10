Trump diz que Amazônia foi 'destruída' para construção de rodovia

Um dia antes do início oficial da Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP-30) em Belém, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou em sua rede social, a Truth Social, neste domingo (9), uma mensagem dizendo que a Amazônia foi destruída para a construção de uma estrada.

"Eles destruíram a Floresta Amazônica no Brasil para a construção de uma rodovia de quatro faixas para que ambientalistas pudessem viajar", escreveu Trump na mensagem, dizendo que o caso "se tornou um grande escândalo".

Junto com a mensagem, Trump postou um vídeo de quatro minutos da Fox News, com uma reportagem do enviado da emissora a Belém para cobrir a COP-30. A reportagem cita a Avenida Liberdade, uma das apostas do governo estadual para destravar a mobilidade. Ela corta a Área de Proteção Ambiental da Região Metropolitana (APA Belém) e passa próximo ao Parque do Utinga.

Ainda na reportagem postada por Trump, o jornalista destaca que pela primeira vez não há uma delegação oficial dos Estados Unidos em uma conferência das Nações Unidas sobre o clima desde 1992. A reportagem fala ainda da queda das vendas de carros elétricos e de demissões em fábricas nos Estados Unidos.