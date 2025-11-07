Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaInternacional

Publicada em 07 de Novembro de 2025 às 20:40

Trump manda investigar frigoríficos por 'elevarem preço' da carne bovina

Trump alegou que, apesar de os preços do gado caírem "substancialmente", as carnes nos mercados seguem caras.

Trump alegou que, apesar de os preços do gado caírem "substancialmente", as carnes nos mercados seguem caras.

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (7) que pediu ao Departamento de Justiça para investigar os frigoríficos do país por "elevarem os preços" da carne bovina.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (7) que pediu ao Departamento de Justiça para investigar os frigoríficos do país por "elevarem os preços" da carne bovina.
Sem provas, Trump acusou frigoríficos de "manipularem os preços" da carne vermelha no país. "Pedi ao Departamento de Justiça que inicie imediatamente uma investigação sobre as empresas frigoríficas que estão elevando o preço da carne bovina por meio de conluio ilícito, fixação de preços e manipulação de preços", disse Trump em publicação no Truth Social.
LEIA TAMBÉM: Dólar cai pela 1ª vez após quatro dias, após Trump ameaçar elevar tarifas à China
Trump alegou que, apesar de os preços do gado caírem "substancialmente", as carnes nos mercados seguem caras. "Portanto, sabe-se que há algo de suspeito. Vamos descobrir a verdade muito rapidamente. Se houve crime, os responsáveis pagarão um preço alto".

Notícias relacionadas