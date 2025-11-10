previsão do tempo

Rio Grande do Sul



Ícone: sol e nuvens

Máxima: 27°C

Mínima: 4°C



O sol predomina nesta segunda-feira com poucas nuvens em todas as regiões. Isso devido uma nova massa de ar seco que se estabelece pelo Estado. Com uma condição bastante típica de primavera, as temperaturas têm grande variação ao longo do dia. Temos um amanhecer ameno para frio - nos Campos de Cima da Serra em torno de 4°C - e uma tarde agradável a quente com 25 a 27°C em muitas cidades.





Porto Alegre



Ícone: Sol e nuvens

Máxima: 25°C

Mínima: 11°C



O domínio da massa de ar seco que chegou no Estado traz influência direta para a Grande Porto Alegre. Com um amanhecer em torno de 11°C e uma tarde em torno de 25°C as temperaturas se comportam de maneira típica de primavera. O tempo não deverá mostrar grande mudança ao longo da terça -novamente com sol e nuvens. Amanhecer frio e tarde quente.





PORTO ALEGRE – PRÓXIMOS CINCO DIAS



TER QUA QUI SEX SÁB

Sol e nuvens Sol e chuva Sol e nuvens Sol e nuvens Sol e nuvens

28 30 28 27 28

11 18 19 16 18