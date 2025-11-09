Grêmio empata com o Fortaleza e continua na parte de baixo da tabela

No primeiro jogo do Grêmio após a definição do novo presidente do clube para o próximo triênio, o tricolor gaúcho visitou o Fortaleza, na Arena Castelão, e empatou em 2 a 2. Com o resultado, os comandados de mano Menezes somam 40 pontos e se mantêm na parte de baixo da tabela, na 14ª posição, sete acima do Santos, primeiro time do Z-4. Após a parada para a data Fifa, a equipe recebe o Vasco, na Arena, dia 19 de novembro, às 21h30min.

O Grêmio chegou com mudanças no meio-campo para a partida: o volante colombiano Cuéllar retornou à equipe titular no lugar do Dodi para fazer parceria com Arthur. Apesar da mexida para dar um novo ânimo ao time, logo no início da partida, aos quatro minutos, o zagueiro Kannemann errou um passe na saída de bola e deu um presente para o time de casa, que nos pés de Bareiro guardou a bola no fundo da rede.

O gol tomado no início da partida parecia ter mexido negativamente com os ânimos do visitante. Aos dez minutos, Breno Lopes ganhou na corrida do zagueiro argentino e perdeu uma grande chance de aumentar a vantagem, parando em Volpi.

Se os gaúchos entregaram de um lado, os cearenses devolveram a gentileza do outro. Após uma fácil defesa do goleiro Brenno, ex-Grêmio, ele soltou a bola para sair jogando, mas não viu que atrás dele estava Carlos Vinícius. O artilheiro roubou a bola do desavisado arqueiro e concluiu ao gol, empatando o jogo aos 13 minutos.

O duelo ficou mais favorável aos gaúchos, que conseguiam controlar bem os movimentos. Aos 26, Alysson fez boa jogada pela direita e chutou rasteiro, mas parou em Brenno. O Grêmio começou a gostar cada vez mais do jogo. Em contra-ataque rápido após o erro dos mandantes, Carlos Vinícius achou o passe em Marlon, que arrancou, cortou bem o defensor e finalizou para dentro do gol, virando a partida.

O Fortaleza promoveu mudanças no segundo tempo para tentar dar uma cara nova ao time. Entraram Matheus Pereira, Moisés e Herrera. As mexidas melhoraram o desempenho dos nordestinos que começaram a pressionar. Aos onze minutos, Pierre arriscou de fora da área e parou na boa defesa de Volpi.

A pressão dos mandantes continuava, mas foi na bola parada que eles acharam o caminho das redes. Aos 18, Matheus Pereira cobrou uma falta direto no gol, surpreendendo o goleiro gremista, que estava adiantado e não conseguiu defender.

O empate animou o ambiente, e a torcida do Fortaleza empurrou o time para a virada, mas não conseguiram converter em chances em gol. No final, o Grêmio até cresceu mais na partida, que ainda teve Matheus Pereria expulso nos instantes finais no time mandante. Mas o empate já estava decretado.

Grêmio 2 Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar (Dodi) e Arthur; Edenilson (G. Martins), Alysson (Cristaldo), Amuzu (Aravena) e Carlos Vinícius (André Henrique). Técnico: Sidnei Lobo.

Fortaleza 2 Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha (Matheus Pereira), Pierre (Rossetto), Lucas Crispim (Moisés) e Pochettino (Herrera); Breno Lopes (Deyverson) e Bareiro. Técnico: Martín Palermo.

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes.