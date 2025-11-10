Michelle diz que Bolsonaro é 'única opção' para a direita em 2026

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro disse no sábado que o seu marido, Jair Bolsonaro (PL), é o único nome da direita para sair à Presidência da República nas eleições de 2026 e que, se isso não acontecer, será fruto de um golpe do Judiciário no País.

Durante encontro do PL Mulher, que ela preside, em Londrina (PR), Michelle colocou o Congresso Nacional como refém do Supremo Tribunal Federal (STF) e afirmou que Bolsonaro tem encontrado dificuldades para se recuperar de problemas de saúde porque não tem encontrado "paz de espírito" para isso. As informações são da agência Folhapress.