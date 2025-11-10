Construtora lança projeto de condomínio com garagem para jet ski no Litoral do RS

A criação da Pioner está intimamente ligada à história de vida de seus fundadores. Criados em Capão da Canoa, Pablo e Ednara Pioner são casados há 10 anos, mas estão juntos há 20, quando se conheceram através de amigos em comum. Estudando para o vestibular, os dois seguiram carreiras complementares e voltadas à construção civil. Enquanto Pablo se formou em Engenharia Civil, Ednara foi para Arquitetura, influenciada pelo pai, dono do Grupo Marina Park e sócio de uma construtora onde teve seu primeiro emprego na área.
“Este casamento, literalmente, deu muito certo”, brinca Pablo, fazendo um paralelo entre a vida de casal e de sócios da Pioner, que foi fundada em 2010, a partir da construção do primeiro imóvel em um condomínio de alto padrão. “Tivemos um grande know-how desde muito jovens, então passávamos muita credibilidade aos clientes por conta da nossa formação e por já termos construído casas aqui em Capão” conta Pablo.
O empreendimento mais notável da Pioner, até então, é o condomínio Murano. Com 369 casas prontas, diferente da maioria dos empreendimentos que vendem terreno e projeto, o complexo é inspirado em luxuosos resorts internacionais. “Nós vínhamos numa batida de construir 10 casas por ano, mas abraçamos o desafio e construímos 369 em apenas seis anos. Foi um grande case de sucesso” comenta Pablo, com orgulho.
A grande novidade, porém, é um condomínio que está em construção, também na cidade de Capão da Canoa. Com 200 casas prontas, divididas em quatro tipologias diferentes, o Condomínio Scenário fica às margens da Lagoa dos Quadros e oferece a infraestrutura de um resort com particularidades como vaga garantida em garagem de jet ski.
As obras já iniciaram e a previsão de conclusão é para 2030, com um VGV (Valor Geral de Vendas) de quase meio bilhão e tíquete médio de R$ 2,5 milhões. “Percebemos que havia espaço para dar essa comodidade a um público de maior poder aquisitivo, em uma localização mais privilegiada”, analisa Ednara, responsável pela arquitetura de interiores do Scenário.
A ideia de construir casas prontas, entregando mais do que os projetos, é tida pelos sócios como um trunfo. “É um desafio e uma responsabilidade muito maior, mas também representa uma concorrência menor. Percebemos nisso uma oportunidade, porque sabemos que muitos clientes não querem se envolver com obras, acompanhar o projeto. Então esse escalonamento para um condomínio grande, quem já foi nosso cliente vai lembrar. ‘A Pioner, aquela que fez minha casa e não deu trabalho, agora tá lançando um condomínio’. Essa foi a visão”, detalha Pablo.
Sobre a inovação de oferecer garagens para jet ski no Condomínio Scenário, Pablo explica o motivo da ação. “Normalmente, quem tem jet ski precisa guardá-lo em casa com um reboque. Você coloca no carro, leva em uma marina, desce… Você passa mais tempo fazendo esse trabalho do que de fato andando no jet ski. E são poucos condomínios que têm esse acesso à lagoa, então não tem garagem para todos”, observa Pablo.
Sobre o futuro, o casal mantém os pés no chão e entende que o Litoral Norte ainda tem um grande mercado. “A pandemia mudou o cenário da construção civil e do mercado imobiliário. As pessoas enxergaram o benefício de ter uma casa na praia. Isso fez a região crescer e hoje tem oportunidades de trabalho, ótimos restaurantes, ótimas escolas. Temos o que apresentar para as pessoas. Então entendemos que o nosso foco ainda é no Litoral”, garante Pablo.
Sobre o futuro, o casal mantém os pés no chão e entende que o Litoral Norte ainda tem um grande mercado. “A pandemia mudou o cenário da construção civil e do mercado imobiliário. As pessoas enxergaram o benefício de ter uma casa na praia. Isso fez a região crescer e hoje tem oportunidades de trabalho, ótimos restaurantes, ótimas escolas. Temos o que apresentar para as pessoas. Então entendemos que o nosso foco ainda é no Litoral”, garante Pablo.