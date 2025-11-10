Dener Pedro

Construtora lança projeto de condomínio com garagem para jet ski no Litoral do RS

A Pioner Empreendimentos tem mais de 15 anos e é administrada pelo casal, Pablo e Ednara Pioner

A criação da Pioner está intimamente ligada à história de vida de seus fundadores. Criados em Capão da Canoa, Pablo e Ednara Pioner são casados há 10 anos, mas estão juntos há 20, quando se conheceram através de amigos em comum. Estudando para o vestibular, os dois seguiram carreiras complementares e voltadas à construção civil. Enquanto Pablo se formou em Engenharia Civil, Ednara foi para Arquitetura, influenciada pelo pai, dono do Grupo Marina Park e sócio de uma construtora onde teve seu primeiro emprego na área.“Este casamento, literalmente, deu muito certo”, brinca Pablo, fazendo um paralelo entre a vida de casal e de sócios da Pioner, que foi fundada em 2010, a partir da construção do primeiro imóvel em um condomínio de alto padrão. “Tivemos um grande know-how desde muito jovens, então passávamos muita credibilidade aos clientes por conta da nossa formação e por já termos construído casas aqui em Capão” conta Pablo.O empreendimento mais notável da Pioner, até então, é o condomínio Murano. Com 369 casas prontas, diferente da maioria dos empreendimentos que vendem terreno e projeto, o complexo é inspirado em luxuosos resorts internacionais. “Nós vínhamos numa batida de construir 10 casas por ano, mas abraçamos o desafio e construímos 369 em apenas seis anos. Foi um grande case de sucesso” comenta Pablo, com orgulho.