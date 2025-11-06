Restaurante japonês em Porto Alegre inova com hambúrguer de sushi no cardápio

O Sushi Burguer (@sushiburgueroficial) é uma nova fase do restaurante do empreendedor Rodrigo dos Reis. Junto com dois sócios com diferentes experiências de mercado, o trio comanda uma operação de sushi desde o ano passado, localizado em anexo a um posto de gasolina na Zona Sul. Apesar do espaço pequeno, dentro de um container, o restaurante tem grande demanda, especialmente em duas frentes: o delivery e um clube, que fica ao lado do estabelecimento.

Foi há três meses, no entanto, que o negócio mudou de cara. Rodrigo dos Reis conta que a inspiração nasceu por acaso, num encontro entre os sócios. “Nos reunimos para fazer um churrasco, mas acabamos desistindo e pedimos hambúrguer. E aí conversando fiado a gente teve a ideia: ‘já pensou um hambúrguer de sushi?’ E nasceu dessa forma”, recorda.

A partir daí, os sócios levaram a ideia a sério e passaram a pensar na confecção do produto. Para substituir o pão, utilizaram outro carboidrato muito comum na culinária japonesa: o arroz. Como forma de sustentar a consistência firme, resolveram fazê-lo empanado. Para o recheio, o Sushi Burguer oferece algumas opções, mas a ideia inicial foi adaptar o conteúdo do temaki. “Salmão, pimentinha, cebolinha, gergelim, salsinha, cream cheese. E aí adicionamos crispy de couve, molho tarê e cebola roxa”, descreve Rodrigo.

Além do recheio inicial, o cardápio conta com outros quatro sabores. O Salmão Grelhado, que leva cream cheese, crispy de alho poró, molho sweet chilli e rúcula; o Mix Salmão Skin, com cream cheese, crispy de couve, molho tarê, mix de salmão e skin; o Camarão, com cream cheese, crispy de alho poró, molho sweet chilli, camarão empanado no panko; e o Peruano, com cream cheese, ceviche, salmão com cebola roxa finalizado com crispy de batata doce.

A mistura entre hambúrguer e sushi é inusitada e causa curiosidade. Isso pesou muito na decisão dos sócios de investirem no negócio. “Nós continuamos com o sushi, mas é um produto que muita gente já faz. Nós vimos nisso uma forma de diferenciar, de chamar atenção”, revela Rodrigo, destacando que a estratégia vem funcionando. “ Alguns influenciadores já vieram gravar aqui e isso deu um boom. Tem gente que vem lá da Zona Norte só para conhecer. As pessoas estão sempre atrás de novidades ”, analisa Rodrigo.

Sushi Burguer. GE TÂNIA MEINERZ/JC

O Sushi Burguer, como adiantado por Rodrigo, fica distante da Zona Norte. No outro lado da cidade, está anexo a um posto de gasolina no bairro Pedra Redonda, na Zona Sul. Ao lado, está localizada a Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), clube social e esportivo com grande fluxo de pessoas, com várias delas se tornando clientes.

Apesar da mudança de nome do negócio, o restaurante segue oferecendo o seu cardápio tradicional de sushi. Os combos são compostos de 16 a 50 peças, com variações que incluem uramaki, sashimi, niguiri, hossomaki, entre outros. Além disso, contam com diversos tipos de temaki, porções à la carte e opções de hot, para os que não gostam de peixe cru.

Onde encontrar o Sushi Burguer?

O Sushi Burguer fica localizado na avenida Coronel Marcos, nº 1141, no bairro Pedra Redonda, Zona Sul de Porto Alegre. O horário de atendimento é de terça-feira a domingo, das 17h às 23h. O restaurante também trabalha com delivery e retirada no local.