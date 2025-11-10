Porto Alegre,

Frases e Personagens

Publicada em 10 de Novembro de 2025 às 00:25

Frases

Diretora-geral Sesi-RS, Senai-RS e IEL-RS, Susana Kakuta Mapa Econômico Porto Alegre - FIERGS

/EVANDRO OLIVEIRA/JC
“De um lado precisamos recapacitar a indústria tradicional, que nos trouxe até aqui e que é exportadora e diversificada, com esses novos conhecimentos e também introduzir novas economias do Estado, essas baseadas na economia do conhecimento, como a biotecnologia, a nanotecnologia e a Inteligência Artificial”. Susana Kakuta, diretora-geral do Sesi-RS, Senai-RS e IEL-RS.
