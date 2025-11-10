> A Bibi Calçados, precursora de calçados infantis no Brasil, acaba de pisar na África, com a primeira operação no continente, que abriu em Talatona, na província de Luanda, capital de Angola. É a 23ª unidade da marca no exterior. Desde os anos de 1970, a indústria abastece o mercado internacional. Os modelos chegam hoje a 60 países. A meta é ter 100 pontos no exterior até 2030. "A unidade exclusiva angolana reforça o compromisso da marca em pintar o Brasil e o mundo de laranja", diz a Bibi, em nota enviada à coluna Minuto Varejo. A loja abriu em 1º de novembro no Belas Shopping, comandada por Maria João Pacheco de Novaes. "Acreditamos que a presença física é fundamental para fortalecer o relacionamento com o cliente, transmitir confiança e consolidar o propósito da Bibi de fazer o bem para gerar boas lembranças em novos mercados”, comenta a presidente da Bibi, Andrea Kohlrausch: "Nosso objetivo é adensar a presença da Bibi no internacional com lojas que levam o conceito de experiência completo da marca.” A marca cita que faz desenvolvimento focado em conforto, tecnologia e design pensando na evolução saudável das crianças. Um dos componentes é a palmilha Fisioflex Bibi, "que proporciona a sensação de andar descalço". A gaúcha foi a primeira calçadista certificada com o Selo Diamante de Sustentabilidade, do programa Origem Sustentável.

> O Iguatemi Porto Alegre tem dois reforços: Amitié, de Andreia Gentilini e Juciane Casagrande, estreia amanhã unindo vinhos e gastronomia no Gardens, e a loja da Acsis, de tênis esportivo, abre no segundo piso.

> A Superlegal chegou a 51 unidades com loja em Brusque, em Santa Catarina.

> O Novotel Porto Alegre Três Figueiras começou a oferecer pacotes românticos especialmente para casais. São três modalidades, A partir desta sexta-feira, dia 31, a experiência no hotel localizado na Av. Soledade, 575 – bairro Três Figueiras, Porto Alegre – conta com mimos especiais aos hóspedes.

> O Atacadão abriu quase 300 vagas em lojas em 19 cidades gaíuchas, com seleção até 12 de novembro. Porto Alegre lidera com 110 vagas, As demais com vagas são Novo Hamburgo, Sapucaia do Sul, Estrela, São Leopoldo, Gravataí, Lajeado, Sapiranga, Canoas, Santa Maria, Rio Grande, Pelotas, Santo Ângelo, Cachoeirinha, Viamão, Bagé, Santana do Livramento, Uruguaiana e Caxias do Sul. A oferta está em www.atacado.pandape.infojobs.com.br.