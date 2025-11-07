Bibi pisa na África com primeira loja dos calçados infantis

A gaúcha precursora de calçados infantis no Brasil acaba de pisar na África. A primeira operação no continente acaba de abrir na cidade de Talatona, em Luanda, capital de Angola. Segundo a empresa, com sede em Parobé, uma empresária local assumiu a 23ª unidade da marca gaúcha implantada no exterior. A Bibi é a maior rede do segmento na América Latina.

Desde os anos de 1970, a indústria abastece o mercado internacional com seus produtos. Com marca própria, a estreia foi nos anos de 1990. Hoje os modelos estão em 60 países. A meta é ter 100 pontos no exterior até 2030, projeta a fabricante.

"A unidade exclusiva angolana reforça o compromisso da marca em pintar o Brasil e o mundo de laranja", diz a Bibi, em nota enviada à coluna Minuto Varejo. A loja abriu em 1º de novembro no Belas Shopping, comandada por Maria João Pacheco de Novaes.

"A chegada à Angola é o início de uma nova fase da expansão, além da América Latina, fortalecendo a atuação em mercados emergentes", acrescenta a marca.

"Acreditamos que a presença física é fundamental para fortalecer o relacionamento com o cliente, transmitir confiança e consolidar o propósito da Bibi de fazer o bem para gerar boas lembranças em novos mercados”, comenta a presidente da Bibi, Andrea Kohlrausch:

"Nosso objetivo é adensar a presença da Bibi no internacional com lojas que levam o conceito de experiência completo da marca.”

A marca cita que faz desenvolvimento focado em conforto, tecnologia e design pensando na evolução saudável das crianças. Um dos componentes é a palmilha Fisioflex Bibi, "que proporciona a sensação de andar descalço". A gaúcha foi a primeira calçadista certificada com o Selo Diamante de Sustentabilidade, do programa Origem Sustentável.