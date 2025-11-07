Após fechar todos Nacional, Carrefour abre 300 vagas de emprego no Atacadão

Depois de fechar todas as unidades Nacional, retirando de cena a bandeira de supermercados que nasceu no Rio Grande do Sul, o Carrefour foca em reforçar a operação do atacarejo Atacadão. Foram abertas quase 300 vagas de emprego nas unidades gaúchas da bandeira, informa, por nota, o grupo supermercadista. As ofertas são para filiais em 19 cidades, com seleção até 12 de novembro.

Em agosto, o grupo já tinha aberto quase 200 vagas no Atacadão. Porto Alegre lidera com 110 vagas, seguida por Novo Hamburgo (64), Sapucaia do Sul (33), Estrela (27), São Leopoldo (23), Gravataí (19), Lajeado (15), Sapiranga (13) e Canoas (12). Também estão na lista da abertura de empregos Santa Maria, Rio Grande, Pelotas, Santo Ângelo, Cachoeirinha, Viamão, Bagé, Santana do Livramento, Uruguaiana e Caxias do Sul.

A maior parte dos postos é para operador de caixa e repositor. Na contratação, os funcionários têm benefícios como planos de saúde, premiação por resultado, licenças maternidade e paternidade estendidas, prêmio de assiduidade de R$ 200,00 por mês. Pessoas com deficiência e com mais idade são focos das vagas. A oferta está em www.atacado.pandape.infojobs.com.br. Também é possível ir diretamente nas unidades.