Atacadão, atacarejo do Carrefour, oferta quase 200 vagas não RS

O atacarejo do Grupo Carrefour tem quase 200 vagas abertas para trabalhar em 20 cidades com lojas da bandeira. São mais de 170 vagas em municípios como Porto Alegre (63), Estrela (46), Lajeado (19), Gravataí (18) Sapucaia do Sul (16), Santa Maria (15), Nova Hamburgo (12) e Cachoeirinha (9).

Segundo a companhia, os cargos disponíveis são para operador de caixa, auxiliar de cozinha, auxiliar de depósito, empacotador, fiscal de prevenção e perdas, repositor, técnico e auxiliar de manutenção.

O Atacadão oferece benefícios como assistências médica e odontológica, vale-transporte e estacionamento gratuito, refeitório no local, premiação por resultados, auxílio-creche, cesta de Boas Festas, cooperativa de crédito, kit enxoval para recém-nascido(a), TotalPass, subsídio educacional e cartão Atacadão, com descontos nas lojas do Carrefour.

As vagas são para quem tem Ensino Fundamental ou Médio e não exigem experiência prévia. Os interessados podem acessar atacadao.pandape. infojobs.com.br. É só usar o filtro da cidade e identificar a vaga ideal para se inscrever.