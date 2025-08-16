Atacadão, atacarejo do Carrefour, oferta quase 200 vagas não RS

Patrícia Comunello
A coluna foca novidades sobre operações, tendência e desempenho do consumo e traz olhar de quem empreende no varejo do Rio Grande do Sul, com conteúdo multimídia.
Porto Alegre,
Não é necessário ser assinante
Se você encontrou algum erro nesta notícia, por favor preencha o formulário abaixo e clique em enviar. Este formulário destina-se somente à comunicação de erros.
Ao utilizar nossos serviços, você aceita a política de monitoramento de cookies. Para mais informações, consulte nossa Política de privacidade.
Alguns dos nossos patrocinadores
A coluna foca novidades sobre operações, tendência e desempenho do consumo e traz olhar de quem empreende no varejo do Rio Grande do Sul, com conteúdo multimídia.
Publicada em 16 de Agosto de 2025 às 16:11
O atacarejo do Grupo Carrefour tem quase 200 vagas abertas para trabalhar em 20 cidades com lojas da bandeira. São mais de 170 vagas em municípios como Porto Alegre (63), Estrela (46), Lajeado (19), Gravataí (18) Sapucaia do Sul (16), Santa Maria (15), Nova Hamburgo (12) e Cachoeirinha (9).
Segundo a companhia, os cargos disponíveis são para operador de caixa, auxiliar de cozinha, auxiliar de depósito, empacotador, fiscal de prevenção e perdas, repositor, técnico e auxiliar de manutenção.
O Atacadão oferece benefícios como assistências médica e odontológica, vale-transporte e estacionamento gratuito, refeitório no local, premiação por resultados, auxílio-creche, cesta de Boas Festas, cooperativa de crédito, kit enxoval para recém-nascido(a), TotalPass, subsídio educacional e cartão Atacadão, com descontos nas lojas do Carrefour.
As vagas são para quem tem Ensino Fundamental ou Médio e não exigem experiência prévia. Os interessados podem acessar atacadao.pandape.