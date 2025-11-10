Mostra Teatro de Bonecos chega a Lajeado e Viamão

A Mostra Teatro de Bonecos circulará, em novembro, por duas cidades afetadas pelas enchentes de 2024, Lajeado e Viamão. O Cachorro Abelardo , da Caixa do Elefante, será o mestre de cerimônias e conduzirá o público para as diferentes atrações.

A Mosaico Cultural apresentará o espetáculo Lampião e Maria Bonita ; e a TIM Marionetes levará ao público o espetáculo Circo Rapadura e a Performance TIM 70 anos . O destaque fica por conta da participação de Reneidi Mazeki de Sena, uma das primeiras integrantes do TIM. “Mostras de teatro são bem-vindas tanto para movimentar essa cena cultural pujante do teatro de animação produzido no sul do país, quanto para encantar o público dos quatro cantos do Estado”, afirmam os realizadores. Toda a programação é gratuita e acessível, com interpretação em Libras.