Trashin e Fleurity são selecionadas para sétima edição da Braskem Labs

A Trashin, que atua com gestão de resíduos, sistema de coletas e projetos de logística reversa e a Fleurity, voltada para a venda de coletores menstruais ou calcinhas/absorventes reutilizáveis, ambas de Porto Alegre, foram selecionadas para a sétima edição da Braskem Labs.

O Braskem Labs conta este ano com as parcerias de Johnson & Johnson Consumer Health, Grendene, Sherwin-Williams e Oxiteno. As empresas trabalharam juntas na escolha das startups e darão mentoria aos projetos. O Quintessa, aceleradora dedicada a startups de impacto socioambiental positivo, é parceiro da iniciaitiva.

O CEO da Trashin, Sérgio Finger, destaca a oportunidade de estar junto a mentores e empresas que poderão auxiliar a estruturar ainda mais o negócio e potencializar os resultados. "Ser uma das selecionadas demonstra que estamos realizando um trabalho atrativo para grandes empresas do setor e que temos demonstrado um crescimento sólido e consistente, que impacta positivamente toda a cadeia da reciclagem”, aponta.

O programa conta com duas frentes: 10 projetos irão participar do Braskem Labs Ignition, focado em startups ainda em fase de validação de modelo de negócio; e 10 do Braskem Labs Scale, que oferece suporte para negócios em fase de tração ou escala. Desde 2015, quando foi criado, mais de 90 startups foram aceleradas pelos dois programas e, destas, 96% continuam no mercado e outras 34% atraíram investimentos externos.

Para Karla Censi, gerente de soluções sustentáveis na Braskem e responsável pelo programa de aceleração Braskem Labs, o programa contempla duas frentes primordiais nos negócios: a inovação e a sustentabilidade. “Ao longo de todo o desenvolvimento do programa, temos notado movimentos que geram resultados positivos e viabilizam a realização de projetos disruptivos, tirando-os do campo das ideias e oferecendo possibilidades para que sejam colocados em prática”, analisa.