Ranolfo é aprovado no Banco Central processo e vai assumir diretoria no BRDE

Banco Central aprovou a indicação do nome do ex-governador Ranolfo Vieira Júnior (PSDB, 2022) para assumir a diretoria de operações do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). A indicação foi feita pelo governador Eduardo Leite, de quem Ronaldo foi vice. O ex-governador deve assumir a presidência do BRDE a partir de 2024.



Em 25 de abril, a Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade a indicação de Ranolfo para o banco de fomento, após passar pela sabatina na Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle do Parlamento. A aprovação por parte do Banco Central era a última etapa do processo. A posse deve acontecer nos próximos dias, após ajuste de agenda junto a Leite.

Tão logo recebeu o comunicado do Banco Central aprovando a sua indicação para a diretoria de operações, Ranolfo definiu os primeiros encontros com áreas técnicas que passará a comandar na instituição. Ao longo da quarta-feira (21), Ranolfo manteve reuniões de trabalho e participou pela primeira vez, no final da tarde, de encontro do colegiado de diretores do banco, que reúne representantes dos demais estados (Paraná e Santa Catarina).



Também por indicação do governador, já está definido que o novo diretor assumirá a presidência do BRDE a partir da metade do próximo ano. O cargo obedece a um rodízio entre os três estados controladores do banco.



“Agora é colocar em prática o nosso compromisso de conectar o BRDE cada vez mais aos desafios que a nossa economia ainda enfrenta. O Estado conquistou importantes avanços nos últimos anos e uma maneira de consolidar esse caminho é apoiando as áreas estratégicas ao nosso desenvolvimento”, destacou o ex-governador.



Durante a reunião da diretoria, ele salientou que a trajetória do BRDE ao longo dos 62 anos e os resultados mais recentes do banco. “Quero trazer a minha experiência no serviço público para enaltecer ainda mais o nome do BRDE”, enfatizou.



Como diretor de operações, o ex-governador coordenará a atuação das áreas de concessão de crédito e normas. No ano passado, o BRDE atingiu resultados históricos. Além de fechar o período com mais de R$ 4,4 bilhões em novas operações para investimentos na Região Sul, o banco registrou resultado operacional com um lucro líquido de R$ 466,6 milhões.



Na sua chegada à sede do BRDE, Ranolfo foi recebido pelo diretor de Planejamento, o gaúcho e ex-secretário-chefe da Casa Civil, Otomar Vivian (PP).



Delegado aposentado da Polícia Civil, Ranolfo Vieira Júnior tem 36 anos de atuação no serviço público. Advogado, foi chefe da Polícia Civil gaúcha e presidente do Conselho Nacional de Chefes de Polícia. Eleito vice-governador em 2018, também assumiu a Secretaria de Segurança Pública em parte do governo.