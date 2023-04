Indicações do governo para BRDE e Badesul são aprovadas em plenário

Por unanimidade, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou as indicações do governo do Estado para o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e ao Badesul.

Assim, o ex-secretário estadual de Planejamento, Governança e Gestão Cláudio Gastal, o servidor de carreira do Badesul José Luis da Silva Nunes e o ex-governador Ranolfo Vieira Júnior (PSDB) ficam habilitados para passarem por nova sabatina, desta vez no Banco Central.

A arguição no banco é a última etapa para que possam assumir os cargos para os quais foram indicados pelo governador Eduardo Leite (PSDB). Ranolfo será diretor de Operações do BRDE; Gastal, presidente do Badesul, e Nunes, diretor do mesmo banco.

A partir de 2024, Ranolfo deve assumir a presidência do BRDE - ano em que o cargo volta a pertencer ao Rio Grande do Sul.

Também foi aprovada uma retificação ao texto de indicação de Ranolfo, protocolada pelo líder do governo na Assembleia, deputado Frederico Antunes (PP), que corrige o cargo de "diretor-presidente" para "diretor" do BRDE.

O único parlamentar a se pronunciar na tribuna sobre as indicações foi o deputado Pepe Vargas (PT), que, apesar de elogiar os nomes indicados, criticou o crescimento econômico do Rio Grande do Sul durante o primeiro governo Leite.

"São três pessoas não só de idoneidade, mas com plenas condições de exercerem tecnicamente a direção de tão importantes órgãos. Mas o RS nos últimos anos cresce que nem rabo de cavalo: para baixo. O RS não tem um projeto de desenvolvimento econômico e social. As três pessoas são qualificadas, mas esperamos que o governador dê instruções precisas para as direções dessas instituições cumprirem um papel mais ativo e o RS possa ter um crescimento efetivo", argumentou o deputado.

Na próxima semana, a Assembleia deve votar a indicação do ex-secretário estadual da Fazenda Leonardo Busatto para diretor do BRDE. Busatto participou da sabatina na Comissão de Finanças, mas a própria comissão aprovou o relatório favorável à indicação apenas na última quinta-feira e não houve tempo hábil para incluir o relatório na apreciação da sessão desta terça-feira.